「長引く鼻詰まり」の原因は“4つの病気”？ 放置が生むリスク【医師解説】

「風邪でもないのに鼻詰まりが続いている」「いつも片方の鼻が詰まる」といった症状に悩んでいませんか？ 鼻詰まりは単なる不快な症状ではなく、放置すると健康に悪影響を及ぼすことがあります。そこで、鼻詰まりが続く原因について「渋谷駅前耳鼻咽喉科」の森安仁先生に解説してもらいました。

監修医師：

森 安仁（渋谷駅前耳鼻咽喉科）

筑波大学医学群医学類卒業。その後、東京大学医学部附属病院や虎の門病院、近畿大学病院などで耳鼻咽喉科の経験を積む。2024年、渋谷駅にある「渋谷駅前耳鼻咽喉科」の院長に就任。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定・専門医、補聴器相談医。

編集部

鼻詰まりが続く原因にはどんなものがありますか？

森先生

鼻詰まりの原因は様々ですが、代表的なものに「アレルギー性鼻炎」「慢性副鼻腔炎」「鼻中隔弯曲症」「鼻茸（ポリープ）」などがあります。また、まれに鼻腔内の腫瘍が原因になっていることもあるため、長引く場合は注意が必要です。

編集部

鼻詰まりを放置するとどんなリスクがありますか？

森先生

慢性的な鼻詰まりを放置すると、口呼吸が増え、喉が乾燥しやすくなります。その結果、細菌やウイルスが体内に入りやすくなり、風邪やインフルエンザなどにかかりやすくなることがあります。また、酸素の取り込みが悪くなり、睡眠の質が低下することもあります。

編集部

アレルギー性鼻炎が原因の鼻詰まりとはどのようなものですか？

森先生

花粉やハウスダスト、ダニなどに対するアレルギー反応が原因で、鼻の粘膜が腫れ、鼻詰まりが生じます。鼻水やくしゃみ、目のかゆみを伴うことが多く、鼻水は透明でサラサラしているのが特徴です。抗アレルギー薬やステロイド点鼻薬などで症状を抑えることができます。

編集部

では、慢性副鼻腔炎による鼻詰まりの特徴とは？

森先生

慢性副鼻腔炎では、鼻詰まりとともに黄色や緑色の粘り気のある鼻水や、鼻水が喉に流れる後鼻漏の症状が出ることがあります。放置すると嗅覚障害や頭痛を引き起こすことがあるため、早めの治療が大切です。

※この記事はメディカルドックにて＜鼻づまりに潜む意外な病気をご存じですか？ 放置してはいけない理由とは？【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。