2026年6月14日（日） MLB ブルージェイズ vs ヤンキース 試合結果
開催：2026.6.14
会場：ロジャーズ・センター
結果：[ブルージェイズ] 1 - 3 [ヤンキース]
MLBの試合が14日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとヤンキースが対戦した。
ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。
3回裏、3番 岡本和真 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-0 NYY
4回表、2番 ジェーソン・ドミンゲス 8球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 TOR 1-1 NYY
9回表、4番 ポール・ゴールドシュミット 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 TOR 1-3 NYY
試合は1対3でヤンキースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はヤンキースのフェルナンド・クルーズで、ここまで4勝1敗1S。負け投手はブルージェイズのルイ・バーランドで、ここまで3勝2敗12S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、2勝3敗14Sとなっている。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.231となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-14 06:50:25 更新