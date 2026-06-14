開催：2026.6.14

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 1 - 3 [ヤンキース]

MLBの試合が14日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとヤンキースが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。

3回裏、3番 岡本和真 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-0 NYY

4回表、2番 ジェーソン・ドミンゲス 8球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 TOR 1-1 NYY

9回表、4番 ポール・ゴールドシュミット 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 TOR 1-3 NYY

試合は1対3でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのフェルナンド・クルーズで、ここまで4勝1敗1S。負け投手はブルージェイズのルイ・バーランドで、ここまで3勝2敗12S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、2勝3敗14Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.231となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 06:50:25 更新