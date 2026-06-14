日経平均が6万5000円を突破する裏側で、物価の値上がりが半端ない！

どうすれば、すさまじいインフレと実質賃金の低下におびえず、確実にお金を増やせるのか。だが、その一歩が踏み出せない……。そんなときにおすすめの本がある。

『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』と、『お金の大学』の両学長に絶賛されている『THE WEALTH LADDER 富の階段』だ。

今回は、「読むと人生が変わる」「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書！」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』についてライターの前田浩弥氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

あるギャンブラーのすごい「決めごと」とは？

類は友を呼ぶ。

酒飲みのまわりには酒飲みが集まり、ギャンブル好きのまわりにはギャンブル好きが集まる。どちらも私の交友関係のことである。

「酒飲みのギャンブル好き」といっても、みんながみんな、破滅的な生き方をしているわけではない。ひとり、妙に賢明な男がいる。

彼は、ギャンブルに予算を設定している。

ここまでは普通だ（その「普通」さえもできていない友人が多いのだが）。

そのうえで、自らに50％の「ギャンブル税」を課しているのである。

ギャンブルの予算が2万円とすると、「ギャンブル税」は1万円。

その1万円を貯蓄に回しているという。

「貯蓄も並行している」という大義名分により、堂々とギャンブルを楽しめる。

そして「貯蓄が前提」という制約により、ギャンブルの予算も抑えられる。

よくできたシステムだ。

初めてこの話を聞いたとき、私は「なんて賢明な男なんだ」と感服した。

もっとも、本当に賢明ならはじめからギャンブルなどやらないのだろうが、「ギャンブル好き」という枠の中では、彼は極めて賢明な男なのである。

「2倍ルール」で幸せにお金を使い、増やす方法とは？

『JUST KEEP BUYING』は、お金の「貯め方」と「増やし方」を教えてくれる一冊だ。

前半は「貯金力アップ編」として、お金の「貯め方」を解説している。

「貯金力アップ」といっても、著者のニック・マジューリは、爪に火を点すような倹約術を勧めてはいない。

お金を「人生を豊かにする道具」ととらえ、幸せを感じながらお金を貯め、増やす方法を語っている。

その代表例が、「2倍ルール」だ。

これは、「贅沢な買い物をするときは、必ずそれと同額の投資をする」というルールである。

たとえば、2万円の靴を買いたいのなら、同時に、2万円分の株や投資資産も買う。これが「2倍ルール」だ。

そう、私の友人の「ギャンブル税」と、考え方はほぼ同じである。

そして得られるメリットも、ほぼ同じである。

10ドルの買い物であれ1000ドルの買い物であれ、2倍ルールに従うことで罪悪感から解放され、富を楽しめるようになる。

――『JUST KEEP BUYING』（P.94）

支出は厳選され、幸福感とともにお金も増えていく

もちろん『JUST KEEP BUYING』は、闇雲に無駄遣いをすることを勧めているわけではない。

定期的に自分の支出を見直し、無駄がないかを確認することが重要とも語っている。

ただ、自分が本当に幸せを感じるものまでを切り詰め、我慢する必要はない。

そして、自分が本当に幸せを感じるものにお金を使うときくらいは、罪悪感を覚える必要はない。

『JUST KEEP BUYING』はこうも語っている。

「2倍ルール」により、支出は厳選され、幸福感とともにお金も増えていく。

場末の居酒屋で友人が語っていたのとほぼ同じ考え方を、全米屈指のデータサイエンティストも提唱していると知り、俄然「ギャンブル税」のありがたみが増した。私も今週末の競馬からさっそく導入しようと思う。

（本稿は、『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』に関する書き下ろし特別投稿です）