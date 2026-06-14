「たまたま関東にいて」まさかの２大会連続！遠藤離脱→追加招集されたFW町野修斗が明かした緊急選出の舞台裏「そういう星に…」
現地６月14日に北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する日本代表は、13日より前日練習を実施した。
11日にキャプテンだった怪我で遠藤航が離脱したため、追加招集された町野修斗はトレーニング後に取材に対応した。
「ちょうど関東にたまたまいて、パスポートも持っていましたし。本当にいいタイミングで声かけていただいたので、10時ぐらいに（日本サッカー協会のスタッフから）電話が来て、17時にはもう（飛行機に）乗れてたので」
連絡をもらい、「来たかという感じ」だったという26歳のFWは、なんと２大会連続の追加選出。「何か引き寄せるものがあったのか、そういう星（の下）に生まれたのか」と、複雑な心境を口にした。
いつ声が掛かってもいいように、パスポートは「どこに行っても常に持っていた」といいう。これも前回の経験があったからと言えるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
11日にキャプテンだった怪我で遠藤航が離脱したため、追加招集された町野修斗はトレーニング後に取材に対応した。
「ちょうど関東にたまたまいて、パスポートも持っていましたし。本当にいいタイミングで声かけていただいたので、10時ぐらいに（日本サッカー協会のスタッフから）電話が来て、17時にはもう（飛行機に）乗れてたので」
連絡をもらい、「来たかという感じ」だったという26歳のFWは、なんと２大会連続の追加選出。「何か引き寄せるものがあったのか、そういう星（の下）に生まれたのか」と、複雑な心境を口にした。
いつ声が掛かってもいいように、パスポートは「どこに行っても常に持っていた」といいう。これも前回の経験があったからと言えるだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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