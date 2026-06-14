SixTONESがMEGUMI×狩野英孝×小峠英二の超異色トリオと新ゲーム「進撃！ワンチャン軍師」で大盛り上がり

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5月14日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストにMEGUMI、小峠英二、狩野英孝が登場。

謎多き異色トリオの登場にスタジオがざわつくなか、SixTONESと初共演のMEGUMIがジェシーとの意外な接点を明かすと、小峠もジェシーのトンデモ行動を暴露して「異常だよ！」と大笑い。

本人たちも「二度とこの3人でそろうことはない」と断言する激レアトリオが、新企画の推測ゲームでSixTONESを相手に大暴れする。

■ゾロ目を目指して生チャレンジ

最初のゲームは、新企画「進撃！ワンチャン軍師」。1度では成し遂げることができない超難題に、数打ったらワンチャン「できる？」「できない？」を予想。観察力と推理力で正解を目指す推測ゲームだ。問題は全4問。正解者には、有名人も通う絶品ベトナム料理のご褒美が待っている。進行役は、番組初MCとなるタイムマシーン3号が務める。

1問目は、「ゴルフボール5000個、ジャンプ台から飛ばして1個くらいホールインワンできる？ できない？」。スノーボードのジャンプ台の上からゴルフボール5,000個を一度に転がし、約100メートル先のゴルフカップに1個でも入るか？ を予想する。

考察の参考に、スタジオに10分の1サイズのミニジャンプ台と大量のゴルフボールを用意。試しに狩野たちがボールを転がしてみるものの、カップに1個も入らず…。その結果を踏まえ「できない」と予想する小峠と狩野に、ロマンを求めるMEGUMIは「つまんない！」とダメ出し。SixTONESもMEGUMIの意見に乗っかって「できる」と予想するが、狩野は「俺がやってできなかったんだよ？」と譲らず、スタジオは大激論に。

正解VTRでは、ジャンプ台からゴルフボール5,000個が一気に飛んでいく圧巻の映像に、「行けー！」と一同大熱狂。はたしてMEGUMIの思いは届くのか。

この他、ペットボトルロケット100本や、トランプ1,000枚を使った超難問に挑戦。スタジオに新キャラ“妖怪玉くばり”が出現したり、番組スタッフからメンバーにサプライズのお祝いがあったりと、しっちゃかめっちゃか大騒ぎが繰り広げられる。

さらに、「サイコロ6個を7776回投げたら1回くらいゾロ目にできる？できない？」では、一同がスタジオでゾロ目を目指して生チャレンジ。ただでさえ強運を持つスター軍団。サイコロ6個を同時に振ってゾロ目が出る確率7776分の1を引き当てることはできるか。MEGUMIも「このコーナー大好き！ マジ最高！」と大興奮する。

■リズムゲームでMEGUMIが大ピンチ「なんで!?やってんですけど！」

リズムに合わせて机をたたき、曲を完成させる新感覚リズムゲーム「セッションハイスクール」にみんなで挑戦。ドレミファソラシドをひとり1音担当。自分の音のバーが机のイラストとピッタリ重なった瞬間にたたいたときだけ音が鳴り、みんなで何の曲を演奏しているかを当てるゲームだ。

今回挑むのは、令和に再ブームを巻き起こしたあの名曲や、誰もが知っている人気バンドの大ヒット曲。MEGUMIは連打の多い“ファ”の音を担当するものの、思うように音を鳴らすことができずに「なんで!? やってんですけど！」と大パニック。みんなでMEGUMIを助けようと、反則スレスレのヒントを出し合うが、正解にたどり着けないMEGUMIにタイムマシーン3号も「これでわかんないのかよ！」とあきれる。

はたしてみんなで力を合わせて正解を導き出し、ご褒美グルメの海鮮しゃぶしゃぶをゲットできるのか。

盛り上がりすぎて梅雨のジメジメも吹き飛ぶ!? 『Golden SixTONES』は、6月14日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

06/14（日）21:00～21:54

出演者 ： SixTONES（ジェシー 京本大我 松村北斗 高地優吾 / 「高」は、はしごだがが正式表記 森本慎太郎 田中樹）

ゲスト： MEGUMI、狩野英孝、小峠英二

進行ゲスト：タイムマシーン3号

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/