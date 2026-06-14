INI、5周年記念日にサプライズ発表「10周年までには5大ドームツアーを目指して…」
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、13日に公式YouTubeでグループ結成5周年記念生配信『INI 5TH ANNIVERSARY LIVE』を実施し、9thシングル「ANTHEM」を9月16日にリリースすることを発表した。
【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡
6月13日は、INIが結成されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』ファイナルから5周年を迎える記念日。午前0時にはINI公式SNSで5周年を記念した翼モチーフのアニバーサリーロゴが公開されるなど、SNS上でもMINI（ファンネーム）から祝福のコメントが多数寄せられた。
生配信では、オーディション当時の衣装をまとったメンバーがINIにまつわるクイズ企画を通して5年間を振り返った。先輩グループ・JO1の與那城奨、川尻蓮や、オーディション時のトレーナー・仲宗根梨乃氏、メンバーの両親など、INIにゆかりのある関係者ならではのクイズが出題され、懐かしいエピソードで大盛り上がり。サプライズメッセージも届き、思い出話に花を咲かせた。また、デビュー当時と同じ立ち位置で、お祝いのケーキとともに記念撮影も行われた。
そして、9thシングル「ANTHEM」を9月16日にリリースすることをサプライズ発表した。アニバーサリーの幕開けとなる本作のキャッチコピーは「The Anthem of New Horizons その先へ。君と一緒なら、僕らはためらうことなく走り出せる」。これまで培ってきたチームワークを前へ進むエネルギーへと昇華する、青春の讃歌のようなメッセージが込められた作品となっている。
さらに、同日からスタートするINI初の東阪ドームツアーのタイトルが『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』に決定したことも発表され、ビジュアルポスターも解禁された。ローソンチケットでの先行受付は6月15日正午から開始となる。そのほか、5周年を記念したオリジナルグッズの販売も決定しており、詳細は後日発表予定。5周年ロゴも公開された。
生配信の最後には、メンバーがそれぞれ結成5周年を迎えた感想とMINIへの感謝をコメント。リーダーの木村柾哉は「11人そろって5周年を迎えられたことに感謝しています。この11人だからこそ大きな夢を掲げられると思っています。（メンバーの）みんなもいつもありがとう。10周年までには5大ドームツアーを目指して、気合いを入れて頑張っていきますので6年目もよろしくお願いいたします！MINIの皆さんいつもありがとう、大好きです」と、今後への意気込みを語った。
さらにエンディングではサプライズとして、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』ファイナルで披露したバラード曲「One Day」を5年ぶりの特別バージョンとしてINIメンバーが歌唱するスタジオライブ映像を初公開。5周年という大きな節目をMINIとともに祝い、さらなる挑戦へ歩みを進めるINIの新たなスタートを印象づけた。
【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡
6月13日は、INIが結成されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』ファイナルから5周年を迎える記念日。午前0時にはINI公式SNSで5周年を記念した翼モチーフのアニバーサリーロゴが公開されるなど、SNS上でもMINI（ファンネーム）から祝福のコメントが多数寄せられた。
そして、9thシングル「ANTHEM」を9月16日にリリースすることをサプライズ発表した。アニバーサリーの幕開けとなる本作のキャッチコピーは「The Anthem of New Horizons その先へ。君と一緒なら、僕らはためらうことなく走り出せる」。これまで培ってきたチームワークを前へ進むエネルギーへと昇華する、青春の讃歌のようなメッセージが込められた作品となっている。
さらに、同日からスタートするINI初の東阪ドームツアーのタイトルが『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』に決定したことも発表され、ビジュアルポスターも解禁された。ローソンチケットでの先行受付は6月15日正午から開始となる。そのほか、5周年を記念したオリジナルグッズの販売も決定しており、詳細は後日発表予定。5周年ロゴも公開された。
生配信の最後には、メンバーがそれぞれ結成5周年を迎えた感想とMINIへの感謝をコメント。リーダーの木村柾哉は「11人そろって5周年を迎えられたことに感謝しています。この11人だからこそ大きな夢を掲げられると思っています。（メンバーの）みんなもいつもありがとう。10周年までには5大ドームツアーを目指して、気合いを入れて頑張っていきますので6年目もよろしくお願いいたします！MINIの皆さんいつもありがとう、大好きです」と、今後への意気込みを語った。
さらにエンディングではサプライズとして、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』ファイナルで披露したバラード曲「One Day」を5年ぶりの特別バージョンとしてINIメンバーが歌唱するスタジオライブ映像を初公開。5周年という大きな節目をMINIとともに祝い、さらなる挑戦へ歩みを進めるINIの新たなスタートを印象づけた。