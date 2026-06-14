渋谷凪咲、「すごい記憶力…」明石家さんまの神対応明かす
MBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜4：00 ※関西ローカル）の20日放送回は、MCの明石家さんまが7月1日に誕生日を迎えるのを受けて「祝お誕生日！明石家さんまのなにをみとんねん！」と題した特別企画を届ける。
【番組カット】12年間、番組アシスタントを務めてきたアナウンサーが登場
スタジオには、過去に「生さんまを見たことがある！」という一般観覧者50人が集結。その時のさんまの「言動」や「神対応」、「ちょっと恥ずかしい話」など、目撃エピソードを次々に証言する。45年前、梅田の喫茶店で働いていたという女性は、20代のさんまに「ナンパされた」エピソードを披露すると、さんまが「思い出した！」と声を弾ませ、驚異の記憶力を発揮。オンもオフも多くの人に愛され続ける、さんまの魅力が詰まった目撃談の連続となる。
スペシャルゲストには、さんまと共演多数の渋谷凪咲が登場。明石家メンバーも勢ぞろいし、にぎやかにトークを繰り広げます。また、観覧席には今年3月末に毎日放送を退社し、現在フリーアナウンサーとして活躍する武川智美の姿も。12年間、本番組のアシスタントを務めた武川に対して、さんまがチクリと言い放った不満とは。さらに、神対応エピソードをどうしても話したいという人気俳優の山田裕貴がVTR出演する。
■渋谷凪咲コメント
――収録の感想は？
さんまさんは、やはり生ける伝説の方だなって思いました。すごい大先輩なんですけれど、若い頃のお話を聞いても、20代と今のさんまさんが全く変わっていなくて、そういうところも素敵だなと改めて感じました。SNSでさんまさんの目撃情報や神対応がバズったりしていますが、今回は実際に会った方々からお話を聞けて、さんまさんもそれを覚えていらっしゃるのが、すごい記憶力だなとビックリしました！その時の真相みたいなことも聞けて、楽しくて貴重な時間でした。人生ずっと裏表がない、そんな素敵なさんまさんのように、私もありたいなと思います。
――渋谷さんが直接受けたさんまさんの神対応を教えてください
今日ご挨拶をさせていただいた時に、さんまさんが「女優頑張ってるな！」って言ってくださったんです。私が初めて主演を務めた映画について「あれを観たぞ！」って。さんまさんは普段からたくさんの作品を観られていると思いますが、「まさか私の映画まで！」という嬉しさと、さんまさんの視野の広さにもとても感動しました。もっともっと作品を観ていただけるように頑張りたいと思います。
――さんまさんへメッセージをお願いします＞
お誕生日おめでとうございます！小さい頃からテレビを見て、生まれてから今まで、ずっとさんまさんに楽しませていただいている人生です。いつも笑わせてもらっていることに感謝していますし、これからもさんまさんとたくさんの楽しい時間を過ごさせてもらえるように、私自身お仕事を頑張り続けたいなって思います！
【番組カット】12年間、番組アシスタントを務めてきたアナウンサーが登場
スタジオには、過去に「生さんまを見たことがある！」という一般観覧者50人が集結。その時のさんまの「言動」や「神対応」、「ちょっと恥ずかしい話」など、目撃エピソードを次々に証言する。45年前、梅田の喫茶店で働いていたという女性は、20代のさんまに「ナンパされた」エピソードを披露すると、さんまが「思い出した！」と声を弾ませ、驚異の記憶力を発揮。オンもオフも多くの人に愛され続ける、さんまの魅力が詰まった目撃談の連続となる。
■渋谷凪咲コメント
――収録の感想は？
さんまさんは、やはり生ける伝説の方だなって思いました。すごい大先輩なんですけれど、若い頃のお話を聞いても、20代と今のさんまさんが全く変わっていなくて、そういうところも素敵だなと改めて感じました。SNSでさんまさんの目撃情報や神対応がバズったりしていますが、今回は実際に会った方々からお話を聞けて、さんまさんもそれを覚えていらっしゃるのが、すごい記憶力だなとビックリしました！その時の真相みたいなことも聞けて、楽しくて貴重な時間でした。人生ずっと裏表がない、そんな素敵なさんまさんのように、私もありたいなと思います。
――渋谷さんが直接受けたさんまさんの神対応を教えてください
今日ご挨拶をさせていただいた時に、さんまさんが「女優頑張ってるな！」って言ってくださったんです。私が初めて主演を務めた映画について「あれを観たぞ！」って。さんまさんは普段からたくさんの作品を観られていると思いますが、「まさか私の映画まで！」という嬉しさと、さんまさんの視野の広さにもとても感動しました。もっともっと作品を観ていただけるように頑張りたいと思います。
――さんまさんへメッセージをお願いします＞
お誕生日おめでとうございます！小さい頃からテレビを見て、生まれてから今まで、ずっとさんまさんに楽しませていただいている人生です。いつも笑わせてもらっていることに感謝していますし、これからもさんまさんとたくさんの楽しい時間を過ごさせてもらえるように、私自身お仕事を頑張り続けたいなって思います！