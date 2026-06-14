スポーツの力って凄いですよね。強靱（きょうじん）な肉体をつくるだけじゃなく集中力も養ってくれる。私の場合は卓球ですが、それだけではありません。人とのつながりをどんどん広げてくれる。一度、ラケットを交えたら誰とでも仲良くなれます。かつて日本の卓球界をけん引した荻村伊智朗さんが国際関係の改善に「ピンポン外交」を提唱しましたが、その理由がよく分かります。

私もこれまで数多くの人と対戦しました。その中でも忘れられないのは、あの福原愛ちゃんとの真剣勝負？それも彼女がプロになってからですよ。あの時、きっと愛ちゃんは軽く打っても自分の打球ならリターンされることはないと思っていたはず。ところが、私が素早く打ち返すと、キュートな笑顔が一転。次の瞬間、強烈なスマッシュが飛んで来ました。その球が私の胸下の辺りにビシッ。何かが突き刺さったような痛みでした。実は卓球って激しい競技なんです。

愛ちゃんのことは彼女が幼少の時からよく知っています。卓球台にようやく手が届く可愛い女の子。ある時、お母さまから「娘のユニホームを作ってほしい」と頼まれました。数カ月後、出来上がったユニホームを手渡すと、それを大事そうにお菓子箱に入れて、どこへ行くにも持って行ったそうです。

その頃の愛ちゃんと浅葉克己さんらいつもの仲間で順番に試合をしたことがありました。たしか彼女が5歳か6歳のころ。台の向こうに、時々、前後左右に動く小さな頭が見えるだけ。それでも正確なショットが次々とコーナーに。結局、天才少女の前にメンバーは全滅。彼女は勝つたびにラケットを頭の上に乗せて大喜び。ちなみに最も善戦したのは、10点をもぎ取った浅葉さん。私は2点をゲットするも、そのうち1点は愛ちゃんのミスショットでした。

卓球が縁で知り合った大切な人がもう一人。ウィッグや増毛などで知られるスヴェンソンの会長、児玉圭司さんです。明治大学3年の時に世界卓球選手権の日本代表に選ばれ、後年、代表チームの監督として世界選手権に参戦。スポーツマンとして華々しいキャリアの一方、企業人としても大成功。「KODAMA国際教育財団」を立ち上げ、ラオスの子供たちのために現地に学校を建設するなど海を越えて教育支援を行っています。さらに、豊かな社会を築くため、日々、人知れず努力をする人にスポットを当てる「未来のいしずえ賞」を創設。スポーツ、医療など部門別に毎年表彰、来年で10年を迎えます。私も実行委員長としてお手伝いしています。それにしても全身全霊で社会のために尽くす児玉さんにはただただ頭が下がるばかり。こんな素晴らしい方に出会えたのも卓球のおかげです。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。