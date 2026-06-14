『となりのスゴイ家』200キロの窓を10人がかりで設置 緑の借景が特長の家 失敗点は公園からの落ち葉… 14日放送
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が14日放送される。今回は「借景の緑に臨む家」が登場する。
【スゴイ家】窓の重さは200キロ！リビングから見える美しい公園の緑
山根と遼河が訪れたのは東京都青梅市。2024年築の木造2階建て、176平方メートルで19.5坪だ。
玄関は5.1帖。天井高で入った時に開放感を感じられる造りを意識したという。
らせん階段を上ると、27.6帖のLDK。大きい窓で緑を借景。200キロ以上の窓を10人がかりで設置したという。窓のそばではネコが公園を見ることができるイスも置いている。天井高は3メートル。柱のない大空間を実現している。
キッチンはコの字型にしている。大容量の収納がある。シャンパンゴールドの水栓で、タッチ式だ。隣のパントリーには作業台もある。
バルコニーは5帖。夏はプールも出して遊べるという。
洗面所は2帖。3.1帖のランドリールームはビルトインの洗濯機があり、長い作業台もある。クローゼットもそばにあって動線がある。
住んでみて分かった失敗点は、公園の葉が落ちてきてゴミ袋の何袋分の落ち葉を処理する必要があることだという。
番組では「屋上までひとつながりの家」も放送される。
【スゴイ家】窓の重さは200キロ！リビングから見える美しい公園の緑
山根と遼河が訪れたのは東京都青梅市。2024年築の木造2階建て、176平方メートルで19.5坪だ。
玄関は5.1帖。天井高で入った時に開放感を感じられる造りを意識したという。
キッチンはコの字型にしている。大容量の収納がある。シャンパンゴールドの水栓で、タッチ式だ。隣のパントリーには作業台もある。
バルコニーは5帖。夏はプールも出して遊べるという。
洗面所は2帖。3.1帖のランドリールームはビルトインの洗濯機があり、長い作業台もある。クローゼットもそばにあって動線がある。
住んでみて分かった失敗点は、公園の葉が落ちてきてゴミ袋の何袋分の落ち葉を処理する必要があることだという。
番組では「屋上までひとつながりの家」も放送される。