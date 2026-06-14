◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人2-1西武（6月13日、ベルーナドーム）

6回73球1失点でマウンドをいわゆる“勝ちパターン”の中継ぎ陣に譲った巨人のウィットリー投手。この日、バッテリーを組んだ大城卓三選手に「きょうの好投は味方の守備とか大城のリードによるものが多い」と感謝の言葉を口にしました。

大城選手からは4回に長谷川信哉選手にスプリットがすっぽ抜けて、デッドボールを与えたあとに、投げるのをためらわないように一言もらったそう。大城選手は「デッドボールを当てたあとに、右打者に対してスプリットを消さないよう（投げるのをやめないよう）に伝えました」とその内容を明かしましたが、ウィットリー投手も「その通りに腕を振って投げて、三振がとれた」と、そのアドバイスに感謝しました。

また、日本球界でやっていくための新たな発見もあったよう。5回に渡部聖弥選手を空振り三振に切って取ったインコースのまっすぐについては「アメリカでは見送られるボール。日本では振ってくると分かったので、今後使えるかなと思う」と語りました。

ウィットリー投手はこれで約2か月ぶりの2勝目をあげています。