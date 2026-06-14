北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は14日（日本時間15日）に1次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。決戦に向け、チームはダラスで練習開始。その様子を伝えた日本代表OBからは、39歳ベテラン長友佑都（FC東京）にまつわるエピソードが明かされた。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xでは、決戦の地・ダラスで最終調整に励む代表チームの様子を捉えた映像を公開。元日本代表の安田理大氏がマイクを持ってレポートし、練習場では気合十分の長友が「行くぞ!!」と声を響かせた。

「見てるこっちが緊張してきますね」と安田氏。町野修斗（ボルシアMG）が合流した様子や新キャプテンに就任した板倉滉（アヤックス）が先頭でランニングする姿に視線を注ぐと、長友から「行くぞ!!」と声をかけられ、手を挙げて挨拶する一幕もあった。

カメラに向かってほほ笑んだ安田氏は「ティグレスの練習場で（長友）佑都とハグしたんですけどハグの強さが付き合って3日目の彼女くらい強かった（笑）」「熱いなあと思って」と、事前合宿中のエピソードを公開。5大会連続選出となったベテランのW杯に懸ける思いを間接的に伝えていた。



（THE ANSWER編集部）