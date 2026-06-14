男子100メートル決勝

今秋の名古屋アジア大会代表選考会を兼ねた陸上日本選手権第2日は13日、パロマ瑞穂スタジアムで行われた。注目の男子100メートルは、多田修平（住友電工）が10秒17（追い風0.1メートル）で5年ぶり2度目の優勝。2枠となるアジア大会の代表1枠目に内定した。日本陸連の選考要項にのっとると、2枠目は日本選手権では準決勝敗退だった小池祐貴（住友電工）の見通しとなった。日本選手権で10秒20の2位だった19歳・西岡尚輝（筑波大）は落選となる見込みだ。

アジア大会に向けて日本陸連が定める選考基準の「内定条件」は以下の通りだった。

（1）2025年世界選手権入賞の日本人最上位→該当なし

（2）日本選手権の優勝者。かつ今年1月からの指定競技会で派遣設定記録（10秒15）のクリア→多田

（1）は該当なし。今回の日本選手権を制し、指定競技会の5月24日の関西実業団選手権で10秒10を出していた多田が（2）で内定した。

注目を集めるのは2枠目だ。次に優先される「選考条件」は下記のようになっている。

（3）今年1月から日本選手権終了までの指定競技会で、派遣設定記録（10秒15）を満たしている選手中、最もいい記録を出した選手→小池

この（3）の項目の該当者が、小池になる。小池は関西実業団選手権で10秒06を出していた。日本選手権は準決勝1組で10秒26の4着と本来の力を出せなかったが、1か月前に出していた好タイムが最後まで効いた。指定競技会での今季最高タイムが10秒09の西岡（日本選手権2位）、同10秒07の小室（日本選手権5位）、同10秒09の桐生（日本選手権3位）よりも優先して選考される。

アジア大会は日本選手権から3か月後の9月に開幕。日本陸連は日本選手権での勝負強さを備える選手と、たしかな記録を持つ選手の両方を選出できるように、要項で定めていた。

西岡は「欲を言えば、勝ち切りたかった。でもレース自体は本当思っていたことを出し切りました。それも含めての勝負。この結果を自分の中で落とし込み、次に繋げていきたい」と受け止め、今後の糧にした。



（THE ANSWER編集部・上田 悠太 / Yuta Ueda）