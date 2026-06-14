◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル、稍重）

夏競馬の開幕を彩るサマースプリントシリーズ第１戦の函館スプリントＳ・Ｇ３が１３日、函館競馬場で行われ、６番人気のピューロマジックが逃げ切って重賞４勝目を飾った。

夏はこの馬の季節だ。ピューロマジックは絶好のスタートを切り、迷うことなく先頭へ。他馬とはスピードの違いが歴然で、誰もついていくことができない。前半６００メートルを３３秒４で進み、余力十分で直線を迎えた。後続は懸命に追い上げるが、差は縮まらず１馬身１／４差で逃げ切った。

これで重賞４勝目。すべて５月末から８月の気温の上がる時期の勝利となった。安田調教師は「夏になってコンディションが上がっていましたし、滞在もこの馬にマッチしました」と“夏女”の快走に頬を緩めた。今後は栗東に戻り「状態を見て大丈夫そうならアイビスサマーダッシュ（８月２日、新潟）を目指します」と、連覇のかかる千直重賞を見据える。

北村友は「スタートを決めて道中からまれることもなく、馬のリズムで行けました」と理想的な展開に導き、好リードを見せた。きょう１４日は宝塚記念でクロワデュノールに騎乗し、春古馬３冠に挑む。自らの手で弾みをつけた鞍上は「明日は明日でしっかりと馬の力を出し切れるように頑張ります」と表情を引き締めた。（三戸 達也）

ピューロマジック 父アジアエクスプレス、母メジェルダ（父ディープインパクト）。栗東・安田翔伍厩舎所属の牝５歳。北海道新冠町・村田牧場の生産。通算１９戦６勝（うち海外２戦０勝）。総獲得賞金は２億２１３万１３００円（うち海外８６３万６３００円）。主な勝ち鞍は葵Ｓ・Ｇ３、北九州記念・Ｇ３（ともに２４年）、アイビスサマーダッシュ・Ｇ３（２５年）。馬主は（株）スリーエイチレーシング。