“町中華姉さん”こと高田秋、子どもの１歳の誕生日を報告　「初めてのお熱」でハプニングも「思い出に残るお誕生日でした♡」

モデルでタレントの高田秋が子どもが１歳の誕生日を迎えたことを報告した。

１４日までに更新したインスタグラムで「あっという間に１歳」と書き出すと、人気アニメ「おさるのジョージ」の主人公・ジョージをモチーフにしたデコレーションケーキや、カラーバルーンなどでデコレーションした部屋の様子をアップ。「ケーキは大好きなおさるのジョージ そんなお誕生日は初めてのお熱で大変だったね 思い出に残るお誕生日でした♡笑」とつづり、「元気にすくすく育ってくれー」と願いを込めた。

高田は日本テレビ系「笑ってコラえて！」の人気コーナー「朝までハシゴの旅」をきっかけにブレイク。「日本イチ一緒に飲みたい美女」として注目を集め、きき酒師の資格も持つ。ＢＳ−ＴＢＳ「町中華で飲ろうぜ」（月曜・後１０時）でも人気を集め、ＢＳ１１「ＢＳイレブン競馬中継 ＳＡＴＵＲＤＡＹ」（土曜・正午）のアシスタントＭＣなど競馬番組でも活躍。プライベートでは２０２２年１２月に一般男性との結婚を発表し、２５年７月に第１子出産を公表した。