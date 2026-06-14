時速160キロで逃走の不審車が横転　車内には生後4カ月の赤ちゃん含む4人の子ども　28歳父親を訴追　アメリカ・アーカンソー州

アメリカ・アーカンソー州で、不審な逃走車が時速160キロのカーチェイスの末、横転した。

車内には、幼い子ども4人も乗っていた。

運転していた男は、無免許運転などで訴追された。

時速160キロの不審車とカーチェイス

アメリカ・アーカンソー州で5月24日、パトカーが不審な車を発見した。

止まるように求めたが、不審な車は逃走を始めた。

時速160キロ以上で無理な追い越しや逆走をしていた。

警察官はこの時、車に子どもが乗っていることを知らなかった。

横転した車から子ども4人

一向に止まる気配のない車だったが、逃走の終わりは突然やってきた。

対向車線から路肩に飛び出して電柱に衝突、そのまま縦回転をして、横転した状態でようやく止まった。

運転していた男は、動かなくなった車から「俺の赤ちゃんがどこにいるか分からない」と訴え、警察官は「赤ちゃんは保護しました」と伝えていた。

男は、生後4カ月の赤ちゃんを含む6歳以下の子ども4人を乗せたまま逃走していたのだ。

運転していた男は28歳だった。

車からは銃器や違法な大麻も見つかった。

現地メディアは、男がチャイルドシートを使っていなかったことや、無免許運転などで訴追されたと伝えている。

（「イット！」 6月9日放送より）