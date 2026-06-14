＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

メジャーデビュー2ndシングル「デコ！」好評発売中のいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第5回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」に決定！ メンバーに今の自分を形作った東北の思い出の場所をたどってもらい、エピソードをつづってもらいます。

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日刊スポーツをご覧の皆様！ いぎなり東北産の北美梨寧です！ 今回は「私のルーツ、東北のあの場所」についてお話させていただきます。

今の私の始まりは“地元のお祭り”でした。まだ小学生で幼い頃の記憶であいまいな部分もありますが…小学校5年の夏。地元でしたが、そのお祭りは車がないと行けない距離。そのため、24年の人生でそのお祭りに参加したのはあの年が最初で最後でした（今のところは…）。

親友が誘ってくれて、そのお母さんが連れて行ってくれた8月のお祭り。髪は「高めのお団子」、前髪は今でいう「エゴマの葉前髪」をママにしてもらい、黒とピンクの浴衣を着て親友と2人、屋台が並ぶ通りから少し外れた静かな道を歩いたのを覚えています。

出発前に玄関先で撮った写真は、まぶしさと恥ずかしさなのか鋭い目つき。公開するにはちょっと不機嫌すぎる表情です（笑い）。小5で身長が156〜158センチくらいで、親友より頭ひとつほど大きかった私は「高校生ですか？ （親友を）妹さんですか？」と聞かれたことをはっきり覚えています。

また、そこでスカウトされて「STARDUST」と書かれた封筒をもらい、よく分からないまま帰宅しました。両親が事務所を調べて「どうする？」と聞かれたとき「やりたーい」くらいで始めてみたら、今ココにいます。

あの時、親友が誘ってくれたから、そして、直感的にやってみたいと思えたから、いろんなことが重なって、あのお祭りのあの道で「北美梨寧」が始まりました。今思うと奇跡で不思議で運命だなと…。りねのルーツは地元のあの道。なんてことない場所が大きな人生の始まりの地でした。【北美梨寧】

◆北美梨寧（きたみ・りね）2002年（平14）5月28日生まれ、24歳の宮城県産。状況を読むことが得意なクレバーガール。愛称は「りねこ」。メンバーカラーは紫。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。5月22日、1st写真集「MADE IN TOHOKU」発売。