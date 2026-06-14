おばあちゃんとわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万6000回再生を突破し、「やさしいわんちゃん」「感動しました」「微笑ましいなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：カートを押す『100歳のおばあちゃん』→犬が隣で、歩くスピードを合わせて…とんでもなく尊い光景】

100歳のおばあちゃんと…

Instagramアカウント「gaachan0728」の投稿主さんが紹介したのは、100歳のおばあちゃんが散歩をする光景です。この日、一緒に散歩をしていたのはわんこでした。おばあちゃんは手押し車を使いながら、ゆっくりと坂道を上っていたそうです。するとわんこは、そのすぐ隣を寄り添うように歩き始めました。

先へ急ぐこともなく、おばあちゃんの歩く速さに合わせながら一歩ずつ進んでいきます。まるで「大丈夫だよ」と見守っているかのような姿に、思わず胸が温かくなります。長い坂道でも離れようとせず、そっと寄り添い続ける様子からは、おばあちゃんへの深い信頼と愛情が感じられたそうです。

寄り添い合う光景にホッコリ

さらにわんこは、何度も立ち止まっては後ろを振り返り、おばあちゃんの様子を確認していたのだとか。少し距離が空くと待ってくれる姿も見られたそうです。

普段、わんぱくな子どもたちと散歩するときは元気いっぱいにリードを引っ張り、ぐんぐん前へ進んでいくというわんこ。しかし、おばあちゃんと一緒のときだけはまるで別犬のよう。相手に合わせてゆっくり歩き、優しく見守る姿を見せてくれます。

その思いやりあふれる行動は、多くの人の心を打ちました。種族を超えた絆と優しさが詰まった、なんとも尊いワンシーンだったのでした。

この投稿には「穏やかな日常が本当に素敵」「ペース合わせてて可愛い」「心が癒されます」などの温かなコメントが寄せられています。

食事を見守るわんこ

散歩のときだけでなく、ふたりの仲の良さは日常のあちこちで見られるそうです。おばあちゃんが食事をしていると、わんこは隣でおとなしく待機。欲しそうに騒ぐことはなく、優しい目で見つめながら、どこか羨ましそうな表情を浮かべていたといいます。

そんな気持ちを察したおばあちゃんは、ときどきひとくちお裾分け。わんこは嬉しそうに受け取り、大事そうに味わって食べるそうです。お互いを思いやる姿からは、長年連れ添った家族のような温かな絆が感じられ、見ているこちらまで心がホッコリしてしまいますね。

ご家族の平和な日常はInstagramアカウント「gaachan0728」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「gaachan0728」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。