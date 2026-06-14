「自分にもっと才能があれば…」

誰しも一度はそう思ったことがあるだろう。活躍する同期、年下の有名人、同世代の天才…素直な称賛とは裏腹に「自分だって、本気出せばできるはず…」と思い悩んでいないだろうか。

「『才能がない』と諦める必要なんてない。」そう語るのは、“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏だ。現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回はその“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「あなたが持つ才能の正体」に迫る。

「仕事ができた人」の末路

みなさんの周りには、「仕事ができる人」がいるでしょう。

しかしその一方で、こんな人もいるのではないでしょうか。

「前の職場では活躍していたのに、今の職場に来た途端、パッとしなくなった人」

みなさんも同じように、自分がうまく仕事ができていた時と、そうでない時の経験があるかもしれません。このような現象＝「仕事ができる人」と周囲が思っていたとしても、急に「仕事ができない人」になってしまうケースが起きるのは、一体なぜなのでしょうか。

僕はこれを、書籍で紹介した「天才状態（モード）」という考え方で説明できると考えています。今回は、なぜ、そのようなことが起きるのかを考えてみましょう。

自分が「ハマる」環境にいるか？

僕は、誰しも「自分の天才」になれると考えています。

自分が自分の使い方に熟達した、いわば「自分のベテラン」状態になることが、その第一歩です。まず、自分の得意・不得意や、生まれながらに持っている特徴をよく理解すること。そしてそれを使いこなすこと。「自分の天才」の場合は、自分のことを知り尽くしているだけでは足りないのです。

中でも重要なのは、「自分のベテラン」になった後の、適切なポジション取りです。

たとえば、「テレアポが得意」なのに、経理部に配属されたらどうなるでしょうか。せっかくの自分の持っているカードを活かす場面が訪れることはありませんよね。逆に「気遣いができない」のに営業部に配属されたら、成果を残せるかどうかはあやしいところです。

小さな環境変化で大きく変わる

このように、自分の強みを理解して「自分のベテラン」になったとしても、それを活かせるかどうかは環境次第です。

社内の組織改編や、異動、昇進、人の出入りなど、ちょっとした変化で環境は微妙に変わります。この小さな環境変化ですら、「自分の天才」状態を発揮できるかは大きく変わってしまいます。

だからこそ、常に、「今、自分がワークできているか？」を確認し続け、自分の状態をよりよい方向に持っていくこと。これがキャリアづくりにおいて重要なのです。

（この記事は『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する特別な書き下ろし原稿です）