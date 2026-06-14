◆米大リーグ ブルージェイズ１―３ヤンキース（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ヤンキース戦に「３番・三塁」でスタメン出場し、２戦連続本塁打で先取点となる１５号ソロを放ったが、逆転負けを喫し、３打数１安打１打点だった。

ヤンキースの先発はシュリトラー。試合前の時点でリーグ４位タイの７勝を挙げ、防御率は同トップの１・８７とデビューから２年目ながら勢いに乗っている右腕だ。５月２０日（同２１日）に敵地で対戦した際に２三振を喫するなど３打数無安打に抑えられていた。両軍無得点、初回２死走者なしの１打席目はフルカウントから内角高めの９８・１マイル（約１５７・９キロ）シンカーに手が出て空振り三振を喫した。

両軍無得点の３回２死走者なしの２打席目もファウルと空振りで２球で追い込まれたが、３球目の内角高め９８・４マイル（約１５８・４キロ）シンカーを振り抜くと、打球速度１０２・４マイル（約１６４・８キロ）、打球角度２１度の弾丸ライナーで左翼ポール際へと先取点となる２戦連発の１５号ソロが消えていった。

日本人選手のメジャー１年目の１５本塁打は、２００５年井口資仁（ホワイトソックス）、２０２３年吉田正尚（レッドソックス）と並ぶ５位タイに浮上。２００３年の松井秀喜（ヤンキース）の１６本にもあと１本と王手をかけた。

同点の５回無死一、二塁で迎えた３打席目の好機だったが、遊ゴロ併殺打。１―１の８回先頭の４打席目は、２番手右腕・クルーズから四球を選んで出塁し、２死満塁のチャンスの起点になったが、得点にはつながらなかった。すると９回表にゴールドシュミットに決勝の９号２ランを浴びて勝ち越された。

前日１２日（同１３日）の本拠地・ヤンキース戦では、初回２死二塁の１打席目に先発左腕・ウェザーズの低めのスライダーをすくい上げ、飛距離４２３フィート（約１２９メートル）の特大弾を左翼ポール際に運んだ。

試合の流れを大きく傾ける９試合ぶりの一発は、１４号２ラン。本拠地・ロジャーズセンターの最上階にあたる通称「５００レベル」に到達する特大弾は、チーム１０人目（１２度目）で１７年のドナルドソン以来９年ぶりとなる完璧なアーチだった。そんな特大弾にも試合後の岡本は「ファウルになるかなと思ったけど、打てて良かったなと思います。そういうのは気にしていないので。ホームランはホームラン。勝ったから良かったです。それが一番です。また明日も頑張りたいと思います」と気を引き締め直していた。

◆日本人選手の１年目の本塁打上位

〈１〉２２ 大谷翔平（１８年、エンゼルス）

〈２〉２０ 村上宗隆（２６年、ホワイトソックス）

〈３〉１８ 城島健司（０６年、マリナーズ）

〈４〉１６ 松井秀喜（０３年、ヤンキース）

〈５〉１５ 井口資仁（０５年、ホワイトソックス）、吉田正尚（２３年、レッドソックス）、岡本和真（２６年、ブルージェイズ）

〈８〉１４ 鈴木誠也（２２年、カブス）