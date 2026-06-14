◇インターリーグ ドジャース―Wソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で2試合ぶりに「1番・DH」で先発復帰。初回に出場3試合連発となる右越え14号先頭打者本塁打を放つと、2回、4回、6回の打席では四球を選んだ。

初回の第1打席。ホワイトソックス先発バークの1ボールからの2球目、高めの94.2マイル（約151.6キロ）直球を右翼席へ叩き込んだ。打球速度109.6マイル（約176.3キロ）で、打球角度は26度、飛距離は409フィート（124.7メートル）だった。今季初の3試合連発となった。大谷が打席に入る際には三塁ベンチで笑顔ものぞかせた村上だったが、完璧な打撃に苦笑い。

2回、4回、6回はしっかりとボールを見極めて連続で四球を選んだ。これで、10日（同11日）のパイレーツ戦の第5打席で中越え12号を放ってから9打席連続出塁となった。

大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で2試合連発となる13号を放つなど、2安打をマーク。ただ、7回の第5打席で代打を送られ、途中交代となり、球団が「左膝の炎症」と交代理由を発表していた。12日（同13日）のMRI検査で異常な所見はなかったが、ホワイイトソックス戦はスタメンを外れた。

デーブ・ロバーツ監督は試合前に「大谷本人の意向も大きかったし、トレーナー陣の判断もあった。昨日は治療を受けて、今日はとても良い状態だ。腫れは引いている。打席に立っても問題なく、状態が悪化することもないという確信を持っている。基本的にはフルゴー（完全出場可能）だと思っている」とした。大谷は試合前には、最長70メートルまで伸ばしてキャッチボールを行った。