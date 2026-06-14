◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人2-1西武（6月13日、ベルーナドーム）

これまでフォアボールを複数出すことが多かった巨人のウィットリー投手。この日は、フォアボールなしで6回73球1失点で白星を挙げました。

フォアボールが出なかった要因としてウィットリー投手が挙げたのは、内海哲也コーチと取り組んできた左手の位置でした。これまで左手が下がっていたために、体の回転がヨコ振りになってしまい、安定しなかった投球を、左手を少し上げることで、体の回転をタテ振りにして、制球を安定させました。

「今日の好投は味方の守備とか大城のリードによるものが大きいんだけど、無駄なフォアボールがなかったのが一番よかった」とうれしそうに語ったウィットリー投手。タテ振りを意識したことで「プレート上で高低を生かした勝負ができるようになった」とその効果を口にしました。

4月17日以来の白星にも笑顔。半屋外で夏にはなかなか大変な思いをする球場として知られているベルーナドームも「勝ったことが大きいけど、すごく楽しい球場だった。ファンの応援もすごくて、選手にエネルギーをくれる球場だった。あしたの朝、来るのが楽しみ」と新たなお気に入り球場として登録したようでした。