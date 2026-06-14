「マジでひどいな」「自業自得だ」終了間際に失点、痛恨ドローのスイスに母国ファン失望「傲慢。意欲に欠ける」「FWたちは何をしていた？」【Ｗ杯】
あと少しで勝点３を掴めたはずが...。
スイス代表は現地６月13日、北中米ワールドカップのグループステージＢ組第１節でカタール代表と対戦した。
17分にエムボロのPKで先制に成功。そのままリードを保っていたが、終了間際の90＋４分、カタールのフーヒと競り合ったムハイムがオウンゴール。１−１の引き分けに持ち込まれた。
まさかのドローに母国ファンも失望。結果を伝える代表チームの公式アカウントには、以下のような声があがった。
「ひどいパフォーマンスだった」
「許せない。自業自得だ」
「マジでひどいな」
「弱々しい。傲慢。意欲に欠ける」
「お前ら、マジで何なんだよ」
「まったくひどい、恥ずべきプレーだ！！」
「６つの絶好機をすべて逃した。FWたちは何をしていた？」
「テンポが悪い。到底勝てるはずがない」
「恥を知れ、まったくダメだった！！！」
「１−０の勝利だと思い込んだ時、よくあることだ」
「最後の30分間は惨憺たるものだった」
「グループステージを突破できるかどうかは運次第」
26本のシュートを放ったが、奪ったゴールは１つだけ。決定力に課題を残すゲームでもあった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
スイス代表は現地６月13日、北中米ワールドカップのグループステージＢ組第１節でカタール代表と対戦した。
17分にエムボロのPKで先制に成功。そのままリードを保っていたが、終了間際の90＋４分、カタールのフーヒと競り合ったムハイムがオウンゴール。１−１の引き分けに持ち込まれた。
まさかのドローに母国ファンも失望。結果を伝える代表チームの公式アカウントには、以下のような声があがった。
「ひどいパフォーマンスだった」
「許せない。自業自得だ」
「マジでひどいな」
「弱々しい。傲慢。意欲に欠ける」
「お前ら、マジで何なんだよ」
「まったくひどい、恥ずべきプレーだ！！」
「６つの絶好機をすべて逃した。FWたちは何をしていた？」
「テンポが悪い。到底勝てるはずがない」
「恥を知れ、まったくダメだった！！！」
「１−０の勝利だと思い込んだ時、よくあることだ」
「最後の30分間は惨憺たるものだった」
「グループステージを突破できるかどうかは運次第」
26本のシュートを放ったが、奪ったゴールは１つだけ。決定力に課題を残すゲームでもあった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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