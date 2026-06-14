◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、５回まで６４球で１人の走者も出さないパーフェクト投球で７勝目の権利をつかんだ。前回登板から３７者連続アウトの圧巻投球を見せている。

この日は、左膝炎症のため１１日（同１２日）の適地・パイレーツ戦で途中交代し、前日１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス戦を欠場した大谷翔平投手（３１）が２試合ぶりにスタメン復帰。いきなり１回表に１４号先頭弾を放って先取点をたたき出すと、マンシーも１５号２ランで続いて、山本は３点の援護点をもらった。

今季５度失点している初回の立ち上がりだったが、先頭のアントナッチからは外角低めの直球で空振り三振。続くバルガスには今季最速９８・３マイル（約１５８・２キロ）をマークして三直、３番のベニンテンディも一ゴロに打ち取った。２回は２アウトを奪った時点で、前回登板から試合をまたいで２７者連続アウトの“完全試合”となった。２回も危なげなく３者凡退で抑えた。

３回にはタッカーが右前適時打。４―０となった３回裏も３者凡退で切り抜け、３回までの１巡目を４１球でパーフェクトに抑えた。４回は１番からの打順だったが、たった８球で３者凡退。５回も２死でマイドロスから空振り三振で抑えるなど３者凡退で抑えて勝利投手の権利をつかんだ。

５月２４日（同２５日）の敵地・ブルワーズ戦から３登板連続で白星を手にしてこの日を迎えた山本。前回登板の６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦では、初回に２安打を浴びて１点の先取点を与えたが、１回２死三塁から８回まで圧巻の２２者連続アウトを奪い、８回２安打１失点で３連勝となる６勝目（４敗）をつかみ、「全体的にすごく良くなってると思う」と手応えを口にしていた。