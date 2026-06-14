◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席。負傷でチームを離脱したMF遠藤航（33＝リバプール）に代わり、DF板倉滉（29＝アヤックス）を主将に任命した理由を明かした。

森保監督は「滉にキャプテンを託したのは、これまでも長く一緒に戦ってきた仲間ですし、私がコンセプトとして掲げることをオンザピッチでもオフザピッチでも理解してくれて、自分自身がまず表現してくる。かつ、彼のキャラクターとして、いろんな選手とコミュニケーションを取りながらチームの雰囲気をつくってくれることを期待してキャプテンにしました」と説明。

一方で「ただし、今の日本代表の選手たちは一人一人が自分のためにやるべきことをやれて、かつチームのために姿勢と態度を示せるプロフェッショナルがそろっている。全員がリーダーとしてこのチームに貢献するんだという選手ばかりなので、キャプテンを決めるときは難しい決断になりました」とも説明。26人全員にリーダーの自覚があるとも語った。

日本サッカー協会(JFA)は11日（同12日）、遠藤が負傷のためチームを離脱すると発表。2月に手術した左足の状態が悪化したという。同日、ベースキャンプ地のナッシュビルでJFAの山本昌邦技術委員長が経緯を説明し、「遠藤航選手がチームを離れました。メディカルスタッフの報告を受けて監督が最終判断しました。本人が一番悔しいと思う」と語っていた。