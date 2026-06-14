プロ野球 セ・パ交流戦は13日、6試合が行われました。

首位西武はセ・リーグ首位の巨人に1点差で敗戦。連勝は「6」でストップしました。先発の隅田知一郎投手は初回に先制を許しましたが、すぐさま古賀悠斗選手のタイムリーで同点に追いつきます。しかし、2回にソロを浴びて勝ち越されると、隅田投手は9回を完投しながらも、最後までその1点が響き敗戦となりました。

2位のソフトバンクはセ・リーグ3位のヤクルトと対戦。1点ビハインドで迎えた3回に近藤健介選手の2ランで逆転に成功すると、野村勇選手が6回と7回にそれぞれソロ、2ランを放つなど計8得点を奪い勝利しました。先発の前田悠伍投手は7回1失点で勝利に貢献。無傷の4勝目をあげました。

3位オリックスはセ・リーグ2位の阪神と対戦。4点を追う6回、西川龍馬選手と宗佑磨選手のタイムリーで2点を返すと相手の悪送球でさらに1点を追加し、1点差に詰め寄ります。しかし9回に再びリードを広げられて3-6で敗れました。

そのほか4位の日本ハムは9回に水野達稀選手のサヨナラホームランで中日に勝利し怒濤の9連勝。5位のロッテはDeNAにまさかの16失点で敗れ、6位の楽天も広島に無得点で敗戦しました。

＜6月13日の交流戦結果＞

◆巨人 2-1 西武

勝利【巨人】ウィットリー(2勝3敗)

敗戦【西武】隅田知一郎(5勝3敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗19S)

本塁打【巨人】リチャード1号

◆ソフトバンク 8-1 ヤクルト

勝利【ソフトバンク】前田悠伍(4勝)

敗戦【ヤクルト】山野太一(7勝2敗)

本塁打【ヤクルト】塩見泰隆2号【ソフトバンク】近藤健介13号、野村勇3号、4号

◆日本ハム 4×-3 中日

勝利【日本ハム】堀瑞輝(2勝)

敗戦【中日】草加勝(1敗)

本塁打【日本ハム】田宮裕涼3号、水野達稀3号

◆ DeNA 16-6 ロッテ

勝利【DeNA】篠木健太郎(3勝1敗)

敗戦【ロッテ】田中晴也(1勝5敗)

本塁打【DeNA】牧秀悟5号、勝又温史1号、蝦名達夫3号【ロッテ】西川史礁6号、宮崎竜成1号

◆阪神 6-3 オリックス

勝利【阪神】郄橋遥人(8勝)

敗戦【オリックス】ジェリー(2勝3敗)

セーブ【阪神】ドリス(1勝1敗10S)

◆広島 2-0 楽天勝利【広島】森下暢仁(5勝5敗)敗戦【楽天】早川隆久(3勝3敗)