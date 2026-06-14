巨人２−１西武（交流戦＝１３日）――巨人が接戦を制した。

一回にダルベックの適時二塁打で先行し、同点の二回にリチャードの１号ソロで勝ち越した。西武は完投の隅田を援護できず連勝が止まった。

ようやく戦列に加わった巨人のリチャードは、自身の持ち味をよく分かっている。「僕は宝くじなので。空回りだけはしないように頑張りたい」。確率はともかく、当たれば大きい。今季初出場の最初の一振りで、いきなり「大当たり」を引き当てた。

追いつかれた直後の二回一死。１ボールから、隅田が投じた内角低め直球を豪快に引っ張り、左翼席へ放り込んだ。好投手からの「予想していなかった」という会心の一撃で、全快をアピールした。

昨季途中にソフトバンクから移籍し、１１本塁打。米大リーグ、ブルージェイズに移籍した岡本の穴を埋める長距離砲として高まる周囲の期待を背負い、飛躍のシーズンに臨もうとした矢先、３月のオープン戦で死球を受けて左手を骨折。左手が完治し、実戦に復帰した後も、試合中に右脚を痛める不運が重なった。

屈強な体に恵まれ、これまでケガも少なかったというリチャードにとって経験のない長期離脱。当初はバットも振れず、「ひねくれそうになっていた」という。それでも、トレーナー陣の励ましを受けながら、「これを機にプロとして自分の体ときちんと向き合う」と決め、リハビリに力を入れた。「もうやりたくない」と苦笑するほどの厳しいトレーニングで体幹や下半身を鍛え直し、ウォーミングアップや体のケアにも念を入れるようになった。

ヒーローインタビューで「リハビリ中はいい期間を過ごせた。トレーナーさんや周りの人に感謝したい」と語ったリチャード。自らの強さも弱さも見つめ直し、ロマンあふれる大砲が帰ってきた。（緒方裕明）

巨人・橋上監督代行「先制してすぐに追いつかれ、ゲームの流れはよくなかったけれど（リチャードの本塁打で）すぐに取り返したのがよかった。十分に期待に応えてくれた」