◇インターリーグ ドジャース―Wソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で2試合ぶりに「1番・DH」で先発復帰。初回の第1打席に先頭打者弾となる14号を放った。本塁打球をキャッチしたのは地元シカゴのグレンウッドに住むリチャード・ハートさん（64）。

本塁打球をキャッチしたハートさんは「最高ですよ。すべて順調ですし、球場に来るには最高の日ですね」と喜んだ。「実は何人かの手に当たって、その後通路のほうに落ちてきたので、そこで拾った」と幸運に恵まれた。

地元のホワイトソックスのファンだが、大谷については「素晴らしい選手。ホームランも打てるし、何でもできる。偉大な選手だ」と絶賛した。

ホワイトソックス先発右腕のバークの1ボールからの2球目、高めの94.2マイル（約151.6キロ）直球を完璧にとらえ、右翼席へ叩き込んだ。打球速度109.6マイル（約176.3キロ）で、打球角度は26度、飛距離は409フィート（124.7メートル）だった。今季5本目の先頭打者アーチで、初の3試合連発となった。