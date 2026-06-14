芸能人夫婦が結婚３０周年を迎えたことを報告し、思い出ショットを披露した。

「本日入籍記念日」と題してインスタグラムを投稿したのはタレントの江口ともみ。「今年は３０周年のパール婚式になります」と明かした。

「今夜は５年ごとに結婚記念日をお祝いしてくれる友人がディナーをご馳走（ちそう）してくれて、可愛い花束と幸せの象徴であるてんとう虫さんのケーキも用意してくれました。みぃありがとねー」と友人からの祝福に感謝。「食べ過ぎて苦しくて、みぃに家まで送って貰（もら）った後に消化を促す為、とおさんと散歩に出たのでありました」と笑った。

夫でタレント・つまみ枝豆との結婚生活を振り返り「あっという間の３０年。楽しい事も辛い事も一緒に過ごしてきてやっぱりとおさんといると安心するなと改めて感じる日々でございます。これからもお互い支え合って、笑顔で過ごしていこうね、とおさん」と夫にメッセージ。

「いつも何回も皆さんにおめでとうを頂いてしまって恐縮なので（だって９月１１日も結婚式記念日やるからね）コメントはオフにしておきます」とフォロワーへの配慮も忘れなかった。

３０年前のモノクロの写真をアップ。夫も自身のインスタグラムに同じ写真を掲載し、コメント欄には「永遠のラブラブ夫婦」「美男美女ですね」「お似合いのご夫婦で憧れます」の声が寄せられた。