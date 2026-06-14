◆第１０８回全国高校野球沖縄大会▽１回戦 ＫＢＣ未来沖縄４−１宮古総合実・宮古工（１３日・沖縄セルラースタジアム那覇）

第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の出場４９校を決める地方大会が１３日、全国のトップを切って沖縄で開幕した。開幕戦では創部１２年目のＫＢＣ未来沖縄が、連合チームの宮古総合実・宮古工に勝利して今夏の全国一番星。春夏甲子園通算７度の優勝を誇るＰＬ学園（大阪）と“そっくりユニ”で、初の聖地切符を目指す。日程を順調に消化すれば、７月２０日に北北海道、秋田、宮崎、沖縄で最初の代表校が決まり、２８日には全代表校が出そろう。

最高気温２５度。夏の始まりにしては涼しすぎる琉球の風に吹かれながら、ＫＢＣ未来沖縄のナインは全国高校球児の誰よりも早く、勝利の校歌を歌った。３年生投手陣が本調子でないことから、先発起用された最速１４２キロの２年生右腕・中村琉碧（るい）が縦横２種類のスライダーを操り、１４奪三振の１失点完投劇。ヒーローに躍り出た背番号１１は、魂の１２５球に胸を張った。

「自分が勝たせるという気持ちでした」

昨夏は沖縄尚学が全国Ｖ。今春の九州大会決勝ではエナジックスポーツが沖縄尚学との沖縄対決を制して優勝と近年、沖縄の高校野球はハイレベルだ。中でもＫＢＣ未来沖縄の存在感は高まっている。野球専攻のスポーツコースを有し、「甲子園に呼ばれるチーム」をスローガンに掲げ、オリックス・宜保、元巨人育成の大城元と２人のＮＰＢドラフト指名選手を出した。新チーム発足後、秋春はともに県４強。神山剛史監督（３９）は「あと１個、扉が開いていない」と決勝進出、初の聖地に照準を絞る。

甲子園への強い思いは、ユニホームに表れる。創部した１５年から、胸の「ＧＡＫＵＥＮ」のフォントはＰＬ学園と一緒だ。指揮官は言う。「ＰＬ学園に憧れて。野球部は１２年目。その時から変わらずです。あれぐらい強くなって応援されるのは憧れ」。沖縄水産などで指揮を執った名将・栽弘義監督のまな弟子で、ＫＢＣ未来沖縄の初代監督も務めた父・昂さんと、大阪・富田林市内のＰＬグラウンドを訪れたこともある。「独特の雰囲気ですね」。聖地を席巻した“永遠（とわ）の学園”に近づきたいとの願いが込められている。

中村も「沖尚を倒して甲子園に行きたい」と言い切った。「まずは沖縄で勝てるように」と神山監督。新たな未来を築く夏が、始まった。（加藤 弘士）

◆ＫＢＣ未来沖縄 沖縄最大の専門学校グループ「ＫＢＣ学園グループ」が運営する私立共学校。スポーツ＆キャリアデザインと、デジタルクリエイションの２コースに分かれ、野球部員はスポーツコースの野球専攻に在籍。午前中は普通科目を学び、資格検定対策、キャリアガイダンスの授業を受ける。３年生の夏までは午後の授業時間に、近隣の野球場やスポーツ施設を利用してトレーニングを行う。主なＯＢに宜保翔（オリックス）、大城元（元巨人育成）。部員６１人。