バレーボールネーションズリーグ

バレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が13日に中国で行われ、世界ランク6位の日本は同31位・中国に3-1（25-23、25-22、20-25、25-21）で勝利し、開幕3連勝を飾った。敗れた中国の地元メディアは「実力差は明白」と伝え、大会3連敗となった母国代表の不甲斐なさを嘆いている。

第1、2セットを連取された中国は、地元ファンの声援を背に意地を見せ、第3セット序盤に7連続ポイントを奪取。このセットを25-20でモノにして勢いに乗ったが、第4セットでは日本に対して客席から中国ファンのブーイングが飛ぶ場面もあった中で、サーブやアタックで攻め崩した日本の攻撃を跳ね返せず敗れた。

中国メディア「網易新聞」は「中国男子バレー1-3で日本に敗れて3連敗。力の差くっきり」との見出しで報道。昨年のVNLでも0-3で日本に完敗を喫し、2018年に3-1で日本を撃破して以降では4連敗となった事実を持ち出しつつ「今回は、ホームゲームであり、会場全体から声援が受けられたものの、実力差が明白なことに変わりはなかった」と断罪した。

今大会3連敗と不甲斐ない戦いぶりを受け、記事では「中国チームの実力は間違いなく下位である」と辛辣に評価。「日本の男子バレーは世界トップチームと互角に戦う力を持ち、高橋藍のような選手はヨーロッパのリーグでも主力として戦える。ところが、我々中国はいまだにローテーションの問題やファーストパスの正確さ、肝心な場面でのミスといった基礎的な問題に頭を悩ませている」と実力差を厳しく指摘した。

記事は「3連敗で世界が終わるわけではないが、この力の差にしっかりと向き合う必要がある。日本の男子バレーも、10年の時を費やしてアジアの2流から世界ランキング7位まで上ってきたのだ。我々もその辛抱が必要だ」と結んでいた。



（THE ANSWER編集部）