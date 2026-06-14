◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム４Ｘ―３中日（１３日・エスコンフィールド）

日本ハムは１３日、中日戦（エスコン）にサヨナラ勝ちし、１０年ぶりの９連勝を飾った。貯金も最多の「７」とし、敗れたオリックスをかわしてリーグ３位に浮上。交流戦首位との０・５差もキープした。「６番・捕手」でスタメン出場した田宮裕涼捕手（２６）は、８回にリクエストで判定が覆る右越え３号ソロ。自らを祝福するバースデー弾で、連勝に大きく貢献した。

＊＊＊＊

判定が覆ると、田宮は右手を突き上げ走り始めた。１点リードの８回、１死走者なし。中日・橋本の初球１３５キロのスライダーを捉えた。右翼フェンス際への大飛球。フェンス奥の柵に当たって戻ってきた打球は、１度はインプレーとされたが、新庄監督のアピールもあり審判団独自のリプレー検証で判定が覆った。右越え３号ソロに「『入っててくれ』しか願ってないです。誕生日だったんで、めちゃくちゃうれしかったですね」と笑った。

アドバイスを即座に実践した。ネクストに行く直前、新庄監督から声をかけられた。「『ポイント前の前ね』って言われて。本当に前の前で打ったら打てました」。新庄監督も「左投手のときにセンターから左の打球が多いんで、誕生日やし『ポイント前にして引っ張ってみたら？ いっちゃって』って言ったら、いっちゃった（笑）。ハッピーバースデー」と拍手した。

２６歳の誕生日。スタンドでは多くのボードが掲げられ、祝福ムード一色だった。田宮は「本当に今日は“生誕祭”だなって（笑）。すごいたくさんのファンの方がボード作ってくれたり、うれしかった。今日は両親が来てくれてたんで、親の前で打てたのも良かった」。２６歳の目標は「格好いい大人」。理想像は「落ち着いてる人ですね」。扇の要として、ここからは安心感も演出していく。

チームはサヨナラ勝ちで１０年ぶりの９連勝。貯金を今季最多の７とし、オリックスをかわしリーグ３位に浮上した。交流戦も首位との０・５差をキープし、残り２試合に優勝の行方がかかってくる。お立ち台では「連勝できているので、僕はそれがとてもうれしい」。４回にも左前打を放ち、規定不足ながら打率３割にも到達。若手の枠組みから脱却しようとしている正捕手が、攻守にチームを支えている。（山口 泰史）