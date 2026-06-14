敵地ホワイトソックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦に「1番・DH」で先発。初回に14号先頭打者ホームランを放った。直後には敵軍ベンチの様子がカメラに抜かれ、右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（IL）入りしている村上宗隆内野手の表情にファンの視線が集まった。

初回先頭の第1打席。相手右腕バークが投じた2球目、高めを豪快に引っ張った打球は、どよめきの中あっという間に右翼席へ着弾。飛距離409フィート（約124.7メートル）、打球速度109.6マイル（約176.4キロ）で、打たれたバークも一瞬で被弾を覚悟した様子だった。

ゆっくりとダイヤモンドを一周する大谷の姿を捉えたカメラは、二塁ベースを回ったあたりで敵軍ベンチの様子に切り替わった。ベンチ入りしている村上の表情をキャッチ。左膝炎症の影響を感じさせない挨拶代わりの先頭打者アーチを目の当たりにし、たまげたようにニヤリと笑っていた。

この場面に日本ファンが反応。X上では「ほんとなんなのこの男は、、、って村上宗隆も思ってる顔してる」「ベンチで笑っちゃってる村上さん」「村上苦笑い」「村上くんニヤっとしてるw」との声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）