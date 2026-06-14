１３日の東京６Ｒ・２歳新馬戦（芝１４００メートル）でフライトライン産駒デミアン（牡、美浦・斎藤誠厩舎）が、メンバー最速３３秒６の末脚で快勝。同産駒の世界初勝利を挙げた。父は２２年ＢＣクラシックなど６戦６勝で引退。キャリア合計７１馬身差をつけた“米国ダート最強馬”だ。コンビを組んだレーンも「ポテンシャルがある馬」と称賛したように、今後へ期待が膨らむ１勝となった。

米国ダート界で世界最強と評されたフライトライン産駒が、日本の芝で世界初勝利を挙げた。デビュー戦となったデミアンは、９頭立ての中団を落ち着き十分に追走。最後の直線で進路が開けると、グイッと好反応から加速を開始し、最後はレーンの右ステッキに応えて後続を１馬身１／４突き放し、悠々とゴールに飛び込んだ。

快勝劇を振り返った鞍上は「返し馬からゲートもレース中でも精神面が安定していた。直線でスペースができたところでいい反応を見せてくれた。１４００メートルも芝も全く問題なく、いい勝利。ポテンシャルがある馬」と称賛。スタートの遅れをカバーし、センス良く立ち回ったパートナーの飛躍に期待を込めた。

デミアンは昨年の米セプテンバーセールで１７０万米ドルで落札された期待馬。日米で大人気の父の産駒は、４月の米ＯＢＳスプリングセールで１０５０万ドル（約１６億円）の値を付け、セール最高価格を大幅に更新するなど大きな話題を呼んでいる。斎藤誠調教師は「肩の可動域が広くてそのあたりが気に入りました。ダート血統だけど芝でもやれると感じていました。まだ太いのでこれから良くなると思います」と今後の成長に期待を寄せた。

父はＢＣクラシックなどＧ１・４勝を含む、６戦６勝で現役生活を終えた。キャリアでつけた合計着差は７１馬身と、はるかかなたにある父の背中を一歩ずつ追う。（石行 佑介）