◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第１戦 日本―オランダ（１４日・ダラス）

【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、第１戦で強国オランダと激突する。

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試合前日の公式会見が、会場のダラススタジアムで行われた。

キャプテンだったＭＦ遠藤航が負傷により代表を離脱し、新主将に就任したＤＦ板倉滉について、森保監督は「コウ（板倉）に託したのは、これまで長く一緒に戦ってきた仲間ですし、コンセプトとして掲げるものをオンザピッチ、オフザピッチでも表現してくれる。かつ、彼のキャラクターとして色々な選手とコミュニケーションを取りながら、チームの雰囲気を作ってくれることを期待してキャプテンにした」と説明。その上で「今の日本代表の選手たちは、一人ひとりがやるべきことをやって、かつチームのために示してくれる素晴らしい選手がそろっている。全員がリーダーとして、チームを引っ張ってくれる選手ばかり」と２６人全員に期待した。