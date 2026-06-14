◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組 カタール１―１スイス（１３日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）

２大会連続２度目出場のカタール（ＦＩＦＡ５６位）が後半アディショナルタイム（ＡＴ）４分に劇的な同点ヘッドを決め、６大会連続１３度目出場のスイス（同１９位）と１―１の引き分けに持ち込んだ。前回は開催国として初出場し、１次リーグ３戦全敗に終わっていたカタールがＷ杯で初めての勝ち点を手にした。

試合は過去３大会連続で１６強入りしているスイスが序盤から攻勢をかけた。前半１７分、相手ＧＫと交錯してＰＫを獲得し、ＦＷエンボロが冷静に左へ決めて先制に成功。前半を１―０で折り返した。

一方、カタールは両サイドのＭＦエジミウソン、アフィフを中心にチャンスメイクするが前半は無得点。後半もなかなかシュートまで持ち込めず、攻め込まれる状況が続いた。しかし後半ＡＴ、目安の５分が迫る中で３５歳フーヒが左からアハメドが上げたクロスを、相手ＤＦと競り合いながらもヘディングで叩き込みゴール。土壇場で同点に追いついた。試合はそのまま終了。カタールが歴史的な勝ち点１をつかんだ。