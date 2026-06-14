アジアサッカー連盟（AFC）の女子チャンピオンズリーグ決勝が5月23日、ソウル近郊の水原で行われた。北朝鮮のネゴヒャン（我が故郷）女子蹴球団が日テレ・東京ヴェルディベレーザを1―0で下し、見事優勝を果たした。

【画像】金正恩が共に官邸の特別部屋でW杯を観戦することになるだろう「ナゾの美少女」を写真で見る

ネゴヒャンは準決勝でも韓国を撃破し、その圧倒的な強さを十二分に見せつけた。北朝鮮女子サッカーは過去4回ワールドカップ（W杯）に出場し、2027年ブラジル大会の出場も決めている紛れもない強豪だ。

北朝鮮のサッカー事情に詳しい、韓国南北体育交流協会の金慶星理事長はこう明かす。

「北朝鮮の国家代表は、男子も女子も同じ場所で合宿生活を送ります。週末だけ自分が所属するクラブチームに戻ってリーグ戦を戦う。男女で試合をすることもあるほどです」

また、別の脱北者A氏は「朝鮮代表の女子は相手と接触しても簡単には倒れない。闘争心も極めて強く、韓国代表よりも明らかに実力が上回っている」と舌を巻く。



写真はイメージ ©AFLO

「世界の強国に歯が立たない」男子代表の悲惨な現状

一方、男子はどうか。

北朝鮮男子代表は、6月11日から北中米（米国・カナダ・メキシコ）で開催される男子W杯への出場を逃した。アジア3次予選（最終予選）では、イランやカタールなど6カ国が参加したグループAで「0勝7敗3分」の最下位に沈んだ。世界のサッカー強国に全く歯が立たないのが現状なのだ。

前出の金慶星氏がその背景を解説する。

「マーケットが小さい女子はともかく、世界的に有名な男子のサッカークラブには、みな国際企業がスポンサーでついています。圧倒的な資金力でかなわないうえに、経済制裁によって有望な選手を海外クラブに送り出せないのが大きく響いているのです」

韓国メディアによれば、女子のネゴヒャンは今回のアジア制覇で賞金100万ドルを獲得したが、国連制裁下にあるため北朝鮮への送金はできず、今後の国際試合の経費に充てられるという。

男子にも希望の星がいなかったわけではない。プレースタイルから国内で「人民のロナウド」と呼ばれたFW韓光成（ハン・グァンソン）だ。2017年からイタリア・セリエAのカリアリなどで活躍し、将来を嘱望されていた。

ところが、カタールの強豪アル・ドゥハイルに所属していた2020年当時、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁決議（海外派遣労働者の送還要求）の対象となり、海外での活躍の場を理不尽に奪われてしまった。韓は今回の北中米大会アジア予選にも出場したが、低迷する代表の救世主にはなれなかった。

国立競技場で日本代表をボコボコにした過去

すっかり弱体化した北朝鮮男子代表だが、かつては世界で光り輝いていた時期があった。

1966年のW杯イングランド大会。北朝鮮は1次リーグで強豪イタリアを破る歴史的快挙を成し遂げ、当時のアジア最高位となるベスト8に進出した。決勝ゴールを決めたFWの朴斗翼（パク・ドゥイク）は「朝鮮の英雄」と讃えられ、欧州クラブからの勧誘もあったほどだ。

それから8年後の1974年3月。北朝鮮軍を母体とする強豪「4.25体育団」が来日し、東京・国立競技場で日本代表と対戦した。結果は、4.25が日本代表を4−0で粉砕する完勝劇だった。

当時、現場で観戦した在日朝鮮人の男性は懐かしそうに振り返る。

「4.25ばかりが攻め込んでシュートを放つので、カメラマンが日本代表のゴール付近にばかり集まっていたことを覚えています。『祖国のサッカー代表は世界的な強豪なんだ』と誇らしい気持ちになりましたね」

「マンション支給」「英才教育」強さの3つの理由

北朝鮮のサッカー事情に詳しい脱北者B氏は、当時の北朝鮮代表が強かったのには「3つの明確な理由」があると説明する。

第1の理由が「貧しさ」だ。ボール一つで遊べるサッカーは、立身出世の道を開く最高のツールだった。実際、2010年W杯南アフリカ大会に出場した代表選手たちは、ご褒美として平壌の高級マンションを与えられている。

第2の理由が「全体主義」。スポーツや芸術に秀でた子供を国を挙げていち早く発掘し、英才教育を施すシステムができあがっている。サッカーにおいては、2013年に「平壌国際サッカー学校」が開校した。

そして第3の理由が「テレビ」だったという。1970年代まで経済が順調だった北朝鮮では、電気もほぼ各家庭に行き渡っていた。金日成主席も金正日総書記も大のサッカー好きで、週末には海外の国際試合を録画放送していた。

「当時、国民が一番興奮して見ていたのがアルゼンチン代表のマラドーナでした。情報ネットワークが未発達な時代、テレビの役割は絶大でした。あちこちにサッカー選手に憧れる子供があふれていたんです」（B氏）

金正恩が直々に戦術に口出し？「無給監督」の悲哀

その後、テレビすら満足に見られないほど経済が困窮し、国際交流も制限される暗黒時代を迎える。2010年南アフリカ大会へのW杯出場は、そんな過酷な状況下で生まれた奇跡だった。

前出のB氏によれば、2009年初めに後継者指名を受けた金正恩総書記が、代表チームを全面的にバックアップしたという。

「選手にはユニホームや用具類、移動用スーツまですべて支給され、さらに遠征費として各自1000ドルが配られたと聞いています。金正恩氏はアフリカで働く北朝鮮労働者を応援団として現地に動員し、自らサッカーの戦術にまで口を出していたそうです」

金正恩氏といえば、元NBA選手で漫画『スラムダンク』の桜木花道のモデルとも言われるデニス・ロッドマン氏を招くほどのバスケ好きとして知られるが、実はサッカーへの熱量もそれに負けていない。

2016年から2年間にわたり北朝鮮代表監督を務めたノルウェー出身のヨルン・アンデルセン氏によれば、金正恩氏はイングランド・プレミアリーグの「マンチェスター・ユナイテッド」の熱狂的ファンなのだという。

「金正恩氏はサッカーに強い関心を持っており、国内で行われる代表戦にはすべてスタジアムに足を運んでいました。ただ、私に対して選抜や戦術に注文をつけることはありませんでした。『それは私の仕事だから』と」（アンデルセン氏）

しかし、そんなアンデルセン氏も監督就任から1年半後、北朝鮮当局から突然「あなたに払えるお金がもうない」と宣告されてしまう。結局、半年間を無給で指導し、そのまま退任を余儀なくされた（未払い金は後に支払われたという）。

金正恩氏の官邸には、BBCやCNNを24時間視聴できる特別な部屋が用意されているという。自国の男子代表は出場できなかったが、今月開幕する北中米W杯の熱戦を、「キム・ジュエ」と呼ばれる愛娘とともに、電力不足を気にすることなく優雅にテレビ観戦することになりそうだ。

（牧野 愛博）