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　31年ぶりの開催となる大相撲のパリ公演が13日、アコー・アリーナで開幕した。幕内力士によるトーナメント戦が行われ、決勝は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が大関・霧島（30＝音羽山部屋）を寄り切りで下し優勝した。夏場所優勝の若隆景（31＝荒汐部屋）、横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）はともに3回戦、横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）は準決勝で敗退した。14日もトーナメントが行われる。

　

▽トーナメント2回戦

　豊昇龍　突き落とし　琴栄峰

　豪ノ山　つり出し　　大栄翔

　高　安　突き出し　　欧勝馬

　若隆景　寄り切り　　竜　電

　霧　島　小手投げ　　翔　猿

　藤青雲　寄り切り　　義ノ富士

　美ノ海　すくい投げ　一山本

　安青錦　下手ひねり　宇　良

　琴　桜　寄り切り　　金峰山

　平戸海　上手出し投げ　正　代

　千代翔馬　上手投げ　隆の勝

　熱海富士　すくい投げ　錦富士

　阿　炎　寄り切り　　琴勝峰

　藤ノ川　突き落とし　朝紅龍

　若元春　うっちゃり　王　鵬

　大の里　突き落とし　玉　鷲

▽3回戦

　豊昇龍　引き落とし　豪ノ山

　高　安　寄り切り　　若隆景

　霧　島　上手投げ　　藤青雲

　安青錦　つり出し　　美ノ海

　琴　桜　寄り切り　　平戸海

　千代翔馬　すくい投げ　熱海富士

　阿　炎　はりま投げ　藤ノ川

　若元春　上手投げ　　大の里

▽4回戦

　豊昇龍　押し出し　　高　安

　霧　島　寄り切り　　安青錦

　琴　桜　押し出し　　千代翔馬

　阿　炎　すくい投げ　若元春

▽準決勝

　霧　島　寄り切り　　豊昇龍

　琴　桜　引き落とし　阿　炎

▽決勝

　琴　桜　寄り切り　　霧　島　