初日のトーナメントは琴桜が決勝で霧島を下し優勝 31年ぶりの大相撲パリ公演が開幕
31年ぶりの開催となる大相撲のパリ公演が13日、アコー・アリーナで開幕した。幕内力士によるトーナメント戦が行われ、決勝は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が大関・霧島（30＝音羽山部屋）を寄り切りで下し優勝した。夏場所優勝の若隆景（31＝荒汐部屋）、横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）はともに3回戦、横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）は準決勝で敗退した。14日もトーナメントが行われる。
▽トーナメント2回戦
豊昇龍 突き落とし 琴栄峰
豪ノ山 つり出し 大栄翔
高 安 突き出し 欧勝馬
若隆景 寄り切り 竜 電
霧 島 小手投げ 翔 猿
藤青雲 寄り切り 義ノ富士
美ノ海 すくい投げ 一山本
安青錦 下手ひねり 宇 良
琴 桜 寄り切り 金峰山
平戸海 上手出し投げ 正 代
千代翔馬 上手投げ 隆の勝
熱海富士 すくい投げ 錦富士
阿 炎 寄り切り 琴勝峰
藤ノ川 突き落とし 朝紅龍
若元春 うっちゃり 王 鵬
大の里 突き落とし 玉 鷲
▽3回戦
豊昇龍 引き落とし 豪ノ山
高 安 寄り切り 若隆景
霧 島 上手投げ 藤青雲
安青錦 つり出し 美ノ海
琴 桜 寄り切り 平戸海
千代翔馬 すくい投げ 熱海富士
阿 炎 はりま投げ 藤ノ川
若元春 上手投げ 大の里
▽4回戦
豊昇龍 押し出し 高 安
霧 島 寄り切り 安青錦
琴 桜 押し出し 千代翔馬
阿 炎 すくい投げ 若元春
▽準決勝
霧 島 寄り切り 豊昇龍
琴 桜 引き落とし 阿 炎
▽決勝
琴 桜 寄り切り 霧 島