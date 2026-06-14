31年ぶりの開催となる大相撲のパリ公演が13日、アコー・アリーナで開幕した。幕内力士によるトーナメント戦が行われ、決勝は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が大関・霧島（30＝音羽山部屋）を寄り切りで下し優勝した。夏場所優勝の若隆景（31＝荒汐部屋）、横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）はともに3回戦、横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）は準決勝で敗退した。14日もトーナメントが行われる。

▽トーナメント2回戦

豊昇龍 突き落とし 琴栄峰

豪ノ山 つり出し 大栄翔

高 安 突き出し 欧勝馬

若隆景 寄り切り 竜 電

霧 島 小手投げ 翔 猿

藤青雲 寄り切り 義ノ富士

美ノ海 すくい投げ 一山本

安青錦 下手ひねり 宇 良

琴 桜 寄り切り 金峰山

平戸海 上手出し投げ 正 代

千代翔馬 上手投げ 隆の勝

熱海富士 すくい投げ 錦富士

阿 炎 寄り切り 琴勝峰

藤ノ川 突き落とし 朝紅龍

若元春 うっちゃり 王 鵬

大の里 突き落とし 玉 鷲

▽3回戦

豊昇龍 引き落とし 豪ノ山

高 安 寄り切り 若隆景

霧 島 上手投げ 藤青雲

安青錦 つり出し 美ノ海

琴 桜 寄り切り 平戸海

千代翔馬 すくい投げ 熱海富士

阿 炎 はりま投げ 藤ノ川

若元春 上手投げ 大の里

▽4回戦

豊昇龍 押し出し 高 安

霧 島 寄り切り 安青錦

琴 桜 押し出し 千代翔馬

阿 炎 すくい投げ 若元春

▽準決勝

霧 島 寄り切り 豊昇龍

琴 桜 引き落とし 阿 炎

▽決勝

琴 桜 寄り切り 霧 島