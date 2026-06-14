UCC、原材料コーヒーのみでBMIが高めの方の安静時のエネルギー消費の向上をサポートするペットボトルコーヒーが好調

UCC上島珈琲は6月1日、3月16日に発売開始したペットボトルコーヒー「UCC TOTONOU by BLACK無糖」が好調に推移していることを明らかにした。

特にEC販路での販売が好調で、過去3年間のペットボトル飲料新商品における初動売上No.1を記録した。

購入者からは「スッキリと飲みやすく、ちゃんとコーヒーのコクがある」「機能性だから飲みにくいといったことはなく、冷えた状態、常温でもおいしい」などの声が寄せられているという。

UCC公式オンラインストアでの購入者アンケートによると、製品に対する満足度は「満足している」「やや満足している」が80％（n＝122）を超え、味覚に関する評価も高いことが明らかになった。

ECでの好調理由について「『まずは8週間 TOTONOUチャレンジ』と銘打った継続飲用の訴求がECでの購入を後押ししていると考えられる」（UCC）とコメントする。

同商品は、「コーヒー由来トリゴネリン」により、BMIが高めの方の安静時のエネルギー消費の向上をサポートする機能性表示食品。

原材料コーヒーのみで「おいしく飲むことで自分をととのえる」という新価値を創造した日本初のペットボトルコーヒーに仕立てられている。

希望小売価格は税別198円。

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