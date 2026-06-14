いま、「言語化力」は必須スキルとして語られます。だから多くの人が、言語化の「型」や「ノウハウ」を学ぼうとする。でも、うまく言語化できるようになればなるほど、「自分のほんとうの気持ち」から遠ざかっていく気がしませんか。しますよね。するんです。

書籍 『ほんとうのことを書く練習』 で語られている「それっぽい言語化」と「ほんとうの言語化」の決定的な違いから、その理由を紹介します。（構成・写真／ダイヤモンド社書籍編集局・今野良介）

この層にブッ刺さる凛とした強み

言語化できた!! (ˊᗜˋ*)و

…のになぜか空虚 ( ﾟдﾟ) ?

っていうことありませんか。

会議でうまく意見が言えた。

SNSで「刺さる言葉」を投稿できた。

自分のことをすっきり語れた。

でもどっかしっくりこない。

自分の言葉のはずなのに、なんか自分じゃねえような気がする。

その正体について、『ほんとうのことを書く練習』の著者はこう語ります。



とりあえずこう言っておけば納得させられるだろう。とりあえずこう表現しておけば場が丸く収まるだろう。そんなふうにとってつけた言葉は、周囲との関係をスムーズにしてくれることもあるかもしれないが、あなたの言葉ではないし、「ほんとうのこと」ではない。 悩むべきなのは、「自分の気持ちに当てはまる言葉が思いつかない」ことではなく、「書いた言葉が自分の気持ちとつながっていない」ことだ。とりあえずこう言っておけば納得させられるだろう。とりあえずこう表現しておけば場が丸く収まるだろう。そんなふうにとってつけた言葉は、周囲との関係をスムーズにしてくれることもあるかもしれないが、あなたの言葉ではないし、「ほんとうのこと」ではない。 ――『ほんとうのことを書く練習』より

ちょっと耳が痛くないだろうか。わたしは痛い。

言語化の「型」を学べば学ぶほど、人は「とりあえず使える言葉」を手に入れる。

「自分らしさ」「この層にブッ刺さる」「強み」「凛とした」みたいな言葉を、その意味を自分の頭と身体を通して考える前に、とりあえず使っておきたくなる。

というか、AIに聞けば、それなりに伝わりそうな言葉など束になっていくらでも出てくる。

本書は、そこに深刻な問題を見る。

自分自身がよくわかっているはずだ。そんな言葉を繰り返し書いていると、一番近くにいる自分が、一番自分を信じられなくなる。それこそが何より悲しいことだ。

――『ほんとうのことを書く練習』より

耳が痛すぎて根元からもげて芳一になりそうだ。

言語化が上達したはずなのになぜか自己不信が消えないなら、このサイクルに入り込んでいる可能性がある。

では、「ほんとうの言語化」とはどういうものなのか。

本書はこう説明する。

「自分の気持ちに当てはまる言葉が思いつかない」という悩みにぶつかるかもしれない。

でも、それは、すごくいいことだ。自分の感情・感覚をしっかり認識できているということだから。まだ言葉になっていない気持ちを自覚するなんて、なかなかできないことだ。

まずは逃さないように捕まえておいて、あとでフィットする言葉をじっくり探せばいい。

――『ほんとうのことを書く練習』より

「うまく言葉にできない」ことは、欠如ではない。

むしろ、自分の中に「まだ言葉になっていない感情」がある証拠だ。

問題は「言葉が出てこないこと」ではなく、「とりあえずの言葉で、その感情に蓋をしてしまうこと」だ。

「型にはめて言葉を出す」のではなく、 「自分の中にある感情を捕まえてから、それに合う言葉を探す」 。

始めから型にはめる意識が強いと、どれだけ言語化が「うまく」なっても、自分から遠ざかっていく一方になってしまう。

『ほんとうのことを書く練習』は、「わたしの言葉」を探しにいく本だ。

AIや他人に自分の思考を支配されてしまう前に、焦って言語化するのを踏みとどまろう。