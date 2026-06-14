歴史的な勝点１！ カタールが94分の劇的同点弾でスイスと１−１ドローに持ち込む【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月13日、グループステージＢ組の第１節でカタール代表対スイス代表の一戦が、サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行なわれた。
立ち上がりから主導権を握るスイスが、17分に先制する。フロイラーが相手GKアブナダに倒されてPKを獲得。これをエムボロが仕留めた。
カタールは押し込まれる時間が続き、思うように攻撃を繰り出せない。マイボールにしても、スイスの素早いトランジションの前に潰されてしまう。
試合を優位に進めるスイスは、いくつかの決定機を作るも、なかなか追加点を奪えない。
スイスの１点リードで時計の針は90分を回る。そのままタイムアップかと思われた90＋４分、カタールが追いつく。左サイドからのクロスにゴール前でフーヒが反応し、競り合ったムハイムのオウンゴールを誘発する。試合は１−１で引き分けた。
カタールは４年前の自国開催でＷ杯に初出場も、グループステージで３戦全敗だった。２度目の出場となる今大会で、同国史上初めてＷ杯の舞台で勝点を奪った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりから主導権を握るスイスが、17分に先制する。フロイラーが相手GKアブナダに倒されてPKを獲得。これをエムボロが仕留めた。
カタールは押し込まれる時間が続き、思うように攻撃を繰り出せない。マイボールにしても、スイスの素早いトランジションの前に潰されてしまう。
試合を優位に進めるスイスは、いくつかの決定機を作るも、なかなか追加点を奪えない。
スイスの１点リードで時計の針は90分を回る。そのままタイムアップかと思われた90＋４分、カタールが追いつく。左サイドからのクロスにゴール前でフーヒが反応し、競り合ったムハイムのオウンゴールを誘発する。試合は１−１で引き分けた。
カタールは４年前の自国開催でＷ杯に初出場も、グループステージで３戦全敗だった。２度目の出場となる今大会で、同国史上初めてＷ杯の舞台で勝点を奪った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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