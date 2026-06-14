【ダラス（米テキサス州＝細田一歩）】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の初戦を１４日（日本時間１５日）に控える日本代表に、追加招集の町野（ボルシアＭＧ）が合流した。

１３日に米ダラスの施設で行われた前日練習を緊張感漂う表情でこなし「自分ができることは全てやりたい」と意気込みを語った。

町野は主将の遠藤（リバプール）の負傷離脱に伴う緊急招集で１２日にメンバー入りが発表された。その日の午前１０時頃に電話で知らせを聞き、夕方には飛行機に乗っていたという。連絡を受けたのは外泊先だったが、追加招集の可能性も頭に入れて「パスポートは常に、どこに行っても持っていた」と明かす。

同じく追加招集だった前回カタール大会は、出番をもらえなかった。悔しさを原動力に欧州に渡り、たくましさを増したストライカーは、高さや体の強さを生かした守備も武器にしており「間違いなく前回大会より出場機会を得られる可能性はある。最高のコンディションを作る」と鼻息は荒い。

背番号は「６」を遠藤から引き継ぐ。「（遠藤）航君が僕のプレーを見て『町野で良かった』と思える大会にしたい」。リベンジの思いと仲間の無念を力に変えて走り抜く。