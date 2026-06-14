◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席。FW町野修斗を追加招集した理由を説明した。

森保監督は、負傷でチームを離れたMF遠藤航に代わる追加招集選手として、町野を招へい。遠藤と同じボランチの選手を追加招集しなかった理由について「アイスランド戦で起用した瀬古歩夢、板倉滉、アヤックスでは冨安も6番でプレーしていた。他にもポリバレントで複数のポジションをこなせる選手がいるので、すでに埋められる状態でチームを構成していたので補充はしませんでした」と説明した。

さらに、町野に白羽の矢を立てたことについても、「前線の選手を補充したのは、勝つためには攻撃で点を取らないと行けないという部分、そして勝ちきるためには前線からのハードな守備をしないといけないというところ。これまでの活動の中でも町野が代わりに入ることがチームにプラスになると思って決めました。かつ、このタイミングでチームに加わるということは、ただ選手のプレーのスタイルだけで決めるタイミングではないかなと。やはり選手が持っているキャラクター、プレー以外で何をもたらしてくれるかも大事になる。町野はプレーでもプラスになる、プレー以外でもチームに大きな貢献をもたらしてくれると思って決めました」と、プレー面だけでなく、町野の明るいキャラクターがチームにもらたす影響も考慮したとした。