故障班で調整を続ける巨人・山崎伊織投手（２７）が１３日、対打者への投球を再開した。Ｇ球場で石塚らを相手に打撃投手を務め、スライダー、カットボール、シュート、フォークをまじえて４１球。直球は最速１４６キロ、平均１４４キロを計測し、目標とする実戦復帰に向けて一歩前進した。

気温２５度の晴天。フリー打撃でマウンドに上がり、不安なく腕を振った。５月上旬に痛めた右肩の状態を入念に確かめ、球種を宣言しながら石塚に２１球で安打性３本、宇都宮に安打性４本の内容。終了後は久保巡回投手コーチの助言を受けてブルペンでフォームを再確認した。「朝からグラウンドを使える状態にしていただいたので、グラウンドキーパーさんたちに感謝しています。そのおかげ」と気遣いも忘れなかった。

６年目の今季は開幕前に右肩コンディション不良、５月３日の２軍戦で別箇所の違和感を発症。今月６日に本格的なブルペン投球を再開し、この日は１か月ぶりに打者への投球感覚を養った。連日ボールを受けている芳川ブルペン捕手は「球のキレが少しずつ出てきていて、段階は上がっていると思います」と語り、背番号１９も「これから」と明るい表情を浮かべた。（堀内 啓太）