【難解略語】「PKO」が何の略か分かりますか？　中学で習う基本知識…！

突然ですが、「PKO」が何の略か知っていますか？

忘れた人は確認してみて！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「国連平和維持活動」でした！

PKOとは、「国連平和維持活動」の略称です。

国連安全保障理事会の決議に基づき、紛争地域や戦後の不安定な地域に国連加盟国の軍人・警察官・文民を派遣し、停戦監視や治安維持、選挙支援、インフラ復旧支援などを行う活動のことを指します。

PKOの最大の特徴は、「当事者の同意」「中立性」「自衛以外の武力不行使」という三原則のもとで運営される点です。特定の勢力の肩を持たず、あくまで中立の立場で平和の定着を支援することが基本的な役割となっています。

日本は1992年に「国際平和協力法（PKO協力法）」を制定し、同年にカンボジアへ初めて自衛隊を派遣しました。その後も南スーダンやゴラン高原など世界各地の活動に参加しており、国際社会における日本の平和貢献の代表的な取り組みとして知られています。

現在も世界各地で複数のPKOミッションが展開されており、紛争終結後の社会再建を支える重要な国際的枠組みとなっています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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