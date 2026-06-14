◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席。MF遠藤航（33＝リバプール）をチームから離脱させることを決断した背景を初めて語った。

日本サッカー協会(JFA)は11日（同12日）、遠藤が負傷のためチームを離脱すると発表。2月に手術した左足の状態が悪化したという。同日、ベースキャンプ地のナッシュビルでJFAの山本昌邦技術委員長が経緯を説明し、「遠藤航選手がチームを離れました。メディカルスタッフの報告を受けて監督が最終判断しました。本人が一番悔しいと思う」と語っていた。

森保監督は遠藤の離脱を「最終的には私が決断した」と説明。「メディカルとともに状態を見て、その上でW杯初戦、全体を通しても100％でプレーできることが難しいということをメディカルとも話をして、私自身も彼のリハビリの状態を見ながら判断させてもらいました」とした。

遠藤だけでなく遠藤の家族らに対しても「傷つけてしまった。私自身、本当に申し訳ない思いでいっぱいです。皆さんに謝りたいと思っています」と謝罪。指揮官自身、引き裂かれるような思いで下した決断の背景ついては、「私が選手に対しての敬意、リスペクトを欠くことは絶対にないです。ただし、今回の決断に関してはチームのために、日本のためにということで、本人の敬意は忘れることなく決めさせていただきました」と説明した。