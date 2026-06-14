ラグビーリーグワン1部で今季初優勝を飾った神戸が13日、神戸市東灘区の「KOBELCOスポーツパーク人工芝グラウンド」でファン感謝イベント「スティールメイツ感謝祭2025―26」を開催した。

3季指揮を執り、悲願の日本一へ導いたデイブ・レニーHC（62）や、共同主将を務めたSO李承信（25）ら現役選手の多くが「スティールメイツ」と呼ばれるファンとふれ合った。

メインステージでは26年度に加入した新人選手による「灘浜ボーイズコレクション」が開催され、集まった1636人の観衆から大きな声援を浴びた。日本代表に初選出されたFB上ノ坊駿介（22）はブラジルのセクシーな？衣装を身にまとって登壇。ファンを大いに喜ばせた。初のファン感謝イベントでスティールメイツとふれ合い、「本当に実際こうやって日頃の感謝の気持ちを伝えられて、すごく嬉しく思っています」と感謝の言葉を並べた。

8日にあったリーグワンの年間表彰式では新人賞に選出された。最終学年の大学生の出場を認めるアーリーエントリーからの受賞は史上初めてだった。天理大在学中だった2月7日の静岡戦でデビュー。いきなり3トライを挙げるハットトリックの活躍を見せ、以降はプレーオフ決勝まで14試合連続で先発。14試合で11トライを挙げた。ニュージーランド代表監督に就任するレニーHCらの下で鍛えられ、「本当に成長できた」と実感を込めた。この日のファン感謝イベントではダイレクトに声援を受け、気持ちを新たにした。

「やっぱり、ラグビーって、ファンの方との距離が近かったり、試合が終わってからサインする時間があるんですけど、あまりそういった時間が取れなかった時もあったので、こうやってゆっくりファンの方々と会えて、本当に嬉しいと思っています」

リーグワンでの活躍が認められ、宮崎合宿に参加する日本代表メンバー入りも果たした。7月に開幕する新設の「ネーションズチャンピオンシップ」も控える。来年にはW杯を控え、エディー・ジョーンズHCはテンポの上げ下げを重視した超速ラグビーと空中戦の進化を掲げ、「印象に残る試合をしたい」と意気込む。優勝した神戸からは、上ノ坊やSH上村らがメンバー入り。上ノ坊は日の丸を背負う決意も明かした。

「今日もたくさんの“頑張れ”っていうメッセージをもらったので、ファンの方のためにも、神戸のためにも、次は国を背負うような選手になれるように頑張りたいなと思います」

ラン、パス、キックとあらゆる能力に優れ、万能タイプのユーティリティーバックスに期待は膨らむ。「10番、12番、15番と、どこでもできるように準備はしておこうかなと思っています」と言葉に力を込めた。（吉仲 博幸）

◇上ノ坊 駿介（うえのぼう・しゅんすけ）

☆生まれとサイズ 2003年（平15）9月29日生まれ、兵庫県三田市出身の22歳。1メートル83、88キロ。家族は両親と兄、弟。

☆きっかけ 神戸WTB浜野隼大と母同士に親交があり浜野の母から誘われて3歳から三田RSでラグビーを始める。当初は「泣きながら“帰りたい”と言っていた」。

☆経歴 三田RSでラグビーをしながら中学ではサッカー部にも所属。石見智翠館高に進み、憧れていた天理大へ。神戸にプロ契約で加入。

☆上ノ坊姓 名字由来netによると、上ノ坊の全国人数は約220人。「知らない人で会ったことがない」。

☆名前の由来 兄・悠馬（ゆうま）、弟・友騎（ともき、天理大2年）とそろって名前に「馬」が入っている。両親が寺社で相談して兄の名前が決まり、その後に「全員に“馬”が入っていれば面白い」となった。

☆ニックネーム シュン、シュンスケ、ボー、ボーちゃん、ウエンボウなど。