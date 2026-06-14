◇W杯北中米大会1次リーグB組 スイス 1―1 カタール（2026年6月13日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組のスイス―カタールがサンフランシスコ・ベイエリア競技場（リーバイス・スタジアム）で行われ、B組1位の“本命”とみられているスイスは1―1（前半1―0）で引き分けた。

スイスは立ち上がりからボールを支配して圧倒。前半17分、MFフロイラーが相手GKに倒されて得たPKを、エースのFWエンボロが決めて先制した。8年前の脅迫事件で今年罰金刑が確定したエンボロは、今月2日のチーム渡米時に航空機への搭乗を拒否されたが、3日後に無事合流。アブナダの動きを見て冷静にゴール左へPKを決め、代表通算25点目をマークした。

その後は再三チャンスをつくりながらも追加点を奪えず、ボランチで攻撃を操った大黒柱のMFシャカがマンマークされた後半はほぼ互角の展開に持ち込まれた。アディショナルタイムの後半49分、ヘディングで同点ゴールを許し、勝ち点1にとどまった。

6大会連続W杯出場のスイスは、過去3大会はいずれもベスト16。欧州選手権では21、24年とベスト8に入り、今回の欧州予選でも6試合で14得点、2失点と安定した戦いぶりで、4勝2分けのB組1位で突破していた。18日（同19日）にボスニア・ヘルツェゴビナと、24日（同25日）にはホスト国のカナダと対戦する。