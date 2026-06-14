プロ野球セ・パ交流戦は13日、6試合が行われました。

巨人は西武に大接戦で勝利しました。1−1と同点の2回リチャード選手が今季1号のソロホームランで勝ち越します。先発のウィットリー投手は6回1失点の好投。3人の中継ぎ陣は無失点リレーでつなぎ巨人が連敗を2で止め首位をキープしました。

阪神はオリックスに競り勝ちました。初回に佐藤輝明選手のタイムリーで阪神が先制すると、2点リードで迎えた6回には満塁で熊谷敬宥選手が2点タイムリーを放ちリードを広げます。先発の郄橋遥人投手はその裏に3点を失いますが、中継ぎ陣がリードを守り連敗を4で止めました。

DeNAはロッテに快勝。2点リードの2回に牧秀悟選手の3ランホームラン、勝又温史選手の3ランホームランなどで8点を追加します。4回には蝦名達夫選手が満塁ホームランを放ち中盤までに15点を奪ったDeNAが勝利し連敗を6で止めました。

◆巨人 2-1 西武

勝利【巨人】ウィットリー(2勝3敗)

敗戦【西武】隅田知一郎(5勝3敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗19S)

本塁打【巨人】リチャード1号

◆ソフトバンク 8-1 ヤクルト

勝利【ソフトバンク】前田悠伍(4勝)

敗戦【ヤクルト】山野太一(7勝2敗)

本塁打【ヤクルト】塩見泰隆2号【ソフトバンク】近藤健介13号、野村勇3号、4号

◆日本ハム 4×-3 中日

勝利【日本ハム】堀瑞輝(2勝)

敗戦【中日】草加勝(1敗)

本塁打【日本ハム】田宮裕涼3号、水野達稀3号

◆ DeNA 16-6 ロッテ

勝利【DeNA】篠木健太郎(3勝1敗)

敗戦【ロッテ】田中晴也(1勝5敗)

本塁打【DeNA】牧秀悟5号、勝又温史1号、蝦名達夫3号【ロッテ】西川史礁6号、宮崎竜成1号

◆阪神 6-3 オリックス

勝利【阪神】郄橋遥人(8勝)

敗戦【オリックス】ジェリー(2勝3敗)

セーブ【阪神】ドリス(1勝1敗10S)

◆広島 2-0 楽天勝利【広島】森下暢仁(5勝5敗)敗戦【楽天】早川隆久(3勝3敗)