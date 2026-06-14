全日本大学野球連盟は13日、7月に台湾・台中で開催される「ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」に出場する侍ジャパン大学日本代表の選考合宿（20日から平塚）に、新たに参加する8選手を発表した。今春の大学選手権で8強入りに貢献した大商大の中山優月投手（3年＝智弁学園）らが新たに加わった。

二刀流の中山の活躍に期待は膨らむ。今春の大学選手権1回戦・九産大戦は「1番・二塁」で先発し、2安打2得点。7回途中からマウンドに上がると、150キロ近い速球を軸に5三振を奪って初戦突破に貢献した一人だ。

中山は智弁学園出身で、高校日本代表にも選ばれた逸材。「周囲からはどちらかに絞った方がいいと言われるが、両方で活躍できるのは幸せ」。準々決勝で東北福祉大に敗れたが、今後の活躍に期待は膨らむ。

今回の選考合宿には大商大から大量選出された。今秋ドラフト上位候補に挙がる主将の春山陽登外野手（4年＝敦賀気比）、星野世那投手（4年＝近江）をはじめ、来秋ドラフト候補の真鍋慧内野手（3年＝広陵）も選出されている。

大学選手権は1975年と76年に、明治神宮大会は82年に準優勝を誇る西の強豪。大商大の中心選手たちが、大学の侍ジャパンを盛り上げそうだ。