◇W杯北中米大会1次リーグB組 カタール 1―1 スイス（2026年6月13日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組のスイス―カタールがサンフランシスコ・ベイエリア競技場（リーバイス・スタジアム）で行われ、元スペイン代表指揮官のロペテギ監督率いるカタールは1―1（前半0―1）で引き分けに持ち込んだ。

カタールは開催国としてW杯に初出場した前回22年大会で、1次リーグ3戦全敗。開催国が勝ち点0で敗退したのは史上初の屈辱だった。今回はアジア予選プレーオフを経て2大会連続出場を果たして出場。通算4試合目で初の勝ち点獲得となった。

前半17分、GKアブナダがゴール前に飛び出してきた相手を倒してしまい、スイスのエースFWエンボロにPKを決められた。前半は低い位置でブロックを形成し、スイスにボールを支配されながらも失点を防ぐ展開が続いた。

後半は相手ボランチのシャカをマンマークして動きを封じ、ほぼ互角の展開に持ち込んだ。徐々にチャンスをつくると、後半アディショナルタイムの49分、左クロスを35歳のベテランDFフーヒがヘディングで叩き込む劇的同点ゴールを決め、勝ち点1をもぎとった。

スイスとの対戦は過去1度。18年11月の親善試合で対戦し、FWアフィフのゴールで1―0と勝っていた。18日（同19日）にホスト国のカナダ、24日（同25日）にはボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。